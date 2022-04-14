Tokenomika pro Sabai Protocol (SABAI)

Zjistěte klíčové informace o Sabai Protocol (SABAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sabai Protocol (SABAI)

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Oficiální webové stránky:
https://sabaiprotocol.com
Bílá kniha:
https://whitepaper.sabaiprotocol.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92

Sabai Protocol (SABAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sabai Protocol (SABAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.64M
Celkový objem:
$ 2.65B
Objem v oběhu:
$ 534.21M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.00M
Historické maximum:
$ 0.07285
Historické minimum:
$ 0.001581266009086181
Aktuální cena:
$ 0.010567
Tokenomika Sabai Protocol (SABAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sabai Protocol (SABAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SABAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SABAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SABAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSABAI!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.