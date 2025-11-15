Tokenomika pro Lendr.fi (RWAL)

Tokenomika pro Lendr.fi (RWAL)

Zjistěte klíčové informace o Lendr.fi (RWAL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:52:18 (UTC+8)
Lendr.fi (RWAL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lendr.fi (RWAL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.10M
$ 3.10M
Historické maximum:
$ 0.059
$ 0.059
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.003104
$ 0.003104

Informace o Lendr.fi (RWAL)

Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies. Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.

Oficiální webové stránky:
https://lendr.fi/
Bílá kniha:
https://whitepaper.lendr.fi/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4A61E3217d48b6361b87f598256a8ef71ac913F7

Tokenomika Lendr.fi (RWAL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lendr.fi (RWAL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RWAL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RWAL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RWAL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRWAL!

Historie cen pro Lendr.fi (RWAL)

Analýza historie cen RWAL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

