Dnešní aktuální cena Lendr.fi je 0.005528 USD. Sledujte aktualizace cen RWAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RWAL.Dnešní aktuální cena Lendr.fi je 0.005528 USD. Sledujte aktualizace cen RWAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RWAL.

Více informací o RWAL

Informace o ceně RWAL

Co je to RWAL

Bílá kniha pro RWAL

Oficiální webové stránky RWAL

Tokenomika pro RWAL

Předpověď cen RWAL

Historie RWAL

Průvodce nákupem (RWAL)

Převodník RWAL na fiat měnu

RWAL Spot

Logo Lendr.fi

Kurz Lendr.fi(RWAL)

Aktuální cena 1 RWAL na USD

$0.005528
$0.005528$0.005528
+2.94%1D
USD
Graf aktuální ceny Lendr.fi (RWAL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:08:06 (UTC+8)

Informace o ceně Lendr.fi (RWAL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.005299
$ 0.005299$ 0.005299
Nejnižší za 24 h
$ 0.006688
$ 0.006688$ 0.006688
Nejvyšší za 24 h

$ 0.005299
$ 0.005299$ 0.005299

$ 0.006688
$ 0.006688$ 0.006688

--
----

--
----

-0.19%

+2.94%

-38.07%

-38.07%

Cena Lendr.fi (RWAL) v reálném čase je $ 0.005528. Za posledních 24 hodin se RWAL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.005299 do maxima $ 0.006688, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RWAL v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RWAL se za poslední hodinu změnila o -0.19%, za 24 hodin o +2.94% a za posledních 7 dní o -38.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lendr.fi (RWAL)

--
----

$ 15.80K
$ 15.80K$ 15.80K

$ 5.53M
$ 5.53M$ 5.53M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Lendr.fi je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 15.80K. Objem v oběhu RWAL je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.53M.

Historie cen v USD pro Lendr.fi (RWAL)

Sledujte změny cen Lendr.fi pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00015788+2.94%
30 dní$ +0.003408+160.75%
60 dní$ -0.014472-72.36%
90 dní$ -0.014472-72.36%
Změna ceny Lendr.fi dnes

Dnes zaznamenal RWAL změnu o $ +0.00015788 (+2.94%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Lendr.fi za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.003408 (+160.75%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Lendr.fi za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RWAL ke změně o $ -0.014472 (-72.36%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Lendr.fi za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.014472 (-72.36%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Lendr.fi (RWAL)?

Podívejte se na stránku Historie cen Lendr.fi.

Co je Lendr.fi (RWAL)

Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies. Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.

Lendr.fi je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Lendr.fi investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RWALa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Lendr.fi na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Lendr.fi a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Lendr.fi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lendr.fi (RWAL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lendr.fi (RWAL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lendr.fi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lendr.fi!

Tokenomika pro Lendr.fi (RWAL)

Pochopení tokenomiky Lendr.fi (RWAL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RWAL hned teď!

Jak nakupovat Lendr.fi (RWAL)

Snažíte se zjistit, jak koupit Lendr.fi? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Lendr.fi podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

RWAL na místní měny

1 Lendr.fi(RWAL) na VND
145.46932
1 Lendr.fi(RWAL) na AUD
A$0.00840256
1 Lendr.fi(RWAL) na GBP
0.00420128
1 Lendr.fi(RWAL) na EUR
0.00475408
1 Lendr.fi(RWAL) na USD
$0.005528
1 Lendr.fi(RWAL) na MYR
RM0.02316232
1 Lendr.fi(RWAL) na TRY
0.23234184
1 Lendr.fi(RWAL) na JPY
¥0.845784
1 Lendr.fi(RWAL) na ARS
ARS$7.95390752
1 Lendr.fi(RWAL) na RUB
0.44439592
1 Lendr.fi(RWAL) na INR
0.49110752
1 Lendr.fi(RWAL) na IDR
Rp92.13329648
1 Lendr.fi(RWAL) na PHP
0.32443832
1 Lendr.fi(RWAL) na EGP
￡E.0.2600924
1 Lendr.fi(RWAL) na BRL
R$0.02968536
1 Lendr.fi(RWAL) na CAD
C$0.0077392
1 Lendr.fi(RWAL) na BDT
0.67618496
1 Lendr.fi(RWAL) na NGN
7.99995576
1 Lendr.fi(RWAL) na COP
$21.2615172
1 Lendr.fi(RWAL) na ZAR
R.0.0959108
1 Lendr.fi(RWAL) na UAH
0.2318996
1 Lendr.fi(RWAL) na TZS
T.Sh.13.6157404
1 Lendr.fi(RWAL) na VES
Bs1.221688
1 Lendr.fi(RWAL) na CLP
$5.207376
1 Lendr.fi(RWAL) na PKR
Rs1.55275992
1 Lendr.fi(RWAL) na KZT
2.92950832
1 Lendr.fi(RWAL) na THB
฿0.17811216
1 Lendr.fi(RWAL) na TWD
NT$0.17020712
1 Lendr.fi(RWAL) na AED
د.إ0.02028776
1 Lendr.fi(RWAL) na CHF
Fr0.0044224
1 Lendr.fi(RWAL) na HKD
HK$0.04295256
1 Lendr.fi(RWAL) na AMD
֏2.1155656
1 Lendr.fi(RWAL) na MAD
.د.م0.051134
1 Lendr.fi(RWAL) na MXN
$0.10259968
1 Lendr.fi(RWAL) na SAR
ريال0.02073
1 Lendr.fi(RWAL) na ETB
Br0.85252816
1 Lendr.fi(RWAL) na KES
KSh0.71416232
1 Lendr.fi(RWAL) na JOD
د.أ0.003919352
1 Lendr.fi(RWAL) na PLN
0.02034304
1 Lendr.fi(RWAL) na RON
лв0.02437848
1 Lendr.fi(RWAL) na SEK
kr0.05240544
1 Lendr.fi(RWAL) na BGN
лв0.00934232
1 Lendr.fi(RWAL) na HUF
Ft1.86000616
1 Lendr.fi(RWAL) na CZK
0.11658552
1 Lendr.fi(RWAL) na KWD
د.ك0.001691568
1 Lendr.fi(RWAL) na ILS
0.017966
1 Lendr.fi(RWAL) na BOB
Bs0.03819848
1 Lendr.fi(RWAL) na AZN
0.0093976
1 Lendr.fi(RWAL) na TJS
SM0.05091288
1 Lendr.fi(RWAL) na GEL
0.01498088
1 Lendr.fi(RWAL) na AOA
Kz5.06690952
1 Lendr.fi(RWAL) na BHD
.د.ب0.002078528
1 Lendr.fi(RWAL) na BMD
$0.005528
1 Lendr.fi(RWAL) na DKK
kr0.03576616
1 Lendr.fi(RWAL) na HNL
L0.14549696
1 Lendr.fi(RWAL) na MUR
0.25285072
1 Lendr.fi(RWAL) na NAD
$0.09552384
1 Lendr.fi(RWAL) na NOK
kr0.05594336
1 Lendr.fi(RWAL) na NZD
$0.00961872
1 Lendr.fi(RWAL) na PAB
B/.0.005528
1 Lendr.fi(RWAL) na PGK
K0.02327288
1 Lendr.fi(RWAL) na QAR
ر.ق0.02012192
1 Lendr.fi(RWAL) na RSD
дин.0.56153424
1 Lendr.fi(RWAL) na UZS
soʻm66.60239432
1 Lendr.fi(RWAL) na ALL
L0.46330168
1 Lendr.fi(RWAL) na ANG
ƒ0.00989512
1 Lendr.fi(RWAL) na AWG
ƒ0.00989512
1 Lendr.fi(RWAL) na BBD
$0.011056
1 Lendr.fi(RWAL) na BAM
KM0.00928704
1 Lendr.fi(RWAL) na BIF
Fr16.351824
1 Lendr.fi(RWAL) na BND
$0.0071864
1 Lendr.fi(RWAL) na BSD
$0.005528
1 Lendr.fi(RWAL) na JMD
$0.88812848
1 Lendr.fi(RWAL) na KHR
22.20077968
1 Lendr.fi(RWAL) na KMF
Fr2.354928
1 Lendr.fi(RWAL) na LAK
120.17391064
1 Lendr.fi(RWAL) na LKR
රු1.68482384
1 Lendr.fi(RWAL) na MDL
L0.0934232
1 Lendr.fi(RWAL) na MGA
Ar24.900876
1 Lendr.fi(RWAL) na MOP
P0.04427928
1 Lendr.fi(RWAL) na MVR
0.0845784
1 Lendr.fi(RWAL) na MWK
MK9.59721608
1 Lendr.fi(RWAL) na MZN
MT0.3532392
1 Lendr.fi(RWAL) na NPR
रु0.78486544
1 Lendr.fi(RWAL) na PYG
39.204576
1 Lendr.fi(RWAL) na RWF
Fr8.032184
1 Lendr.fi(RWAL) na SBD
$0.04549544
1 Lendr.fi(RWAL) na SCR
0.07551248
1 Lendr.fi(RWAL) na SRD
$0.212828
1 Lendr.fi(RWAL) na SVC
$0.04837
1 Lendr.fi(RWAL) na SZL
L0.0959108
1 Lendr.fi(RWAL) na TMT
m0.019348
1 Lendr.fi(RWAL) na TND
د.ت0.016235736
1 Lendr.fi(RWAL) na TTD
$0.03742456
1 Lendr.fi(RWAL) na UGX
Sh19.259552
1 Lendr.fi(RWAL) na XAF
Fr3.12332
1 Lendr.fi(RWAL) na XCD
$0.0149256
1 Lendr.fi(RWAL) na XOF
Fr3.12332
1 Lendr.fi(RWAL) na XPF
Fr0.563856
1 Lendr.fi(RWAL) na BWP
P0.07429632
1 Lendr.fi(RWAL) na BZD
$0.01111128
1 Lendr.fi(RWAL) na CVE
$0.52786872
1 Lendr.fi(RWAL) na DJF
Fr0.978456
1 Lendr.fi(RWAL) na DOP
$0.35428952
1 Lendr.fi(RWAL) na DZD
د.ج0.71852944
1 Lendr.fi(RWAL) na FJD
$0.01249328
1 Lendr.fi(RWAL) na GNF
Fr48.06596
1 Lendr.fi(RWAL) na GTQ
Q0.04239976
1 Lendr.fi(RWAL) na GYD
$1.15767376
1 Lendr.fi(RWAL) na ISK
kr0.691

Zdroj Lendr.fi

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Lendr.fi, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Lendr.fi
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lendr.fi

Jakou hodnotu má dnes Lendr.fi (RWAL)?
Aktuální cena RWAL v USD je 0.005528 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RWAL v USD?
Aktuální cena RWAL v USD je $ 0.005528. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lendr.fi?
Tržní kapitalizace RWAL je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RWAL v oběhu?
Objem RWAL v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RWAL?
RWAL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RWAL?
RWAL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování RWAL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RWAL je $ 15.80K USD.
Dosáhne RWAL letos vyšší ceny?
RWAL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRWAL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:08:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lendr.fi (RWAL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod RWAL na USD

Částka

RWAL
RWAL
USD
USD

1 RWAL = 0.005528 USD

Obchodujte RWAL

RWAL/USDT
$0.005528
$0.005528$0.005528
+2.94%

