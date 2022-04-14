Tokenomika pro Allo (RWA)

Tokenomika pro Allo (RWA)

Zjistěte klíčové informace o Allo (RWA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Allo (RWA)

Allo is building the world’s first exchange for tokenized stocks with 24/7 trading, low fees and instant settlement to democratize investing. Built on blockchain technology, Allo has tokenized $2.2B in RWAs, staked $50M in BTC, and launched a $100M lending facility.

Oficiální webové stránky:
https://www.allo.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.allo.xyz/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9C8B5CA345247396bDfAc0395638ca9045C6586E

Allo (RWA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Allo (RWA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.02M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 1.80B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 50.09M
Historické maximum:
$ 0.01824
Historické minimum:
$ 0.003076171331168132
Aktuální cena:
$ 0.005009
Tokenomika Allo (RWA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Allo (RWA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RWA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RWA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RWA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRWA!

Jak nakupovat RWA

Chtěli byste si přidat Allo (RWA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu RWA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Allo (RWA)

Analýza historie cen RWA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny RWA

Chcete vědět, kam může RWA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RWA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.