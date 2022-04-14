Tokenomika pro RocketX exchange (RVF)

Tokenomika pro RocketX exchange (RVF)

Zjistěte klíčové informace o RocketX exchange (RVF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o RocketX exchange (RVF)

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

Oficiální webové stránky:
https://RocketX.exchange
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3

RocketX exchange (RVF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RocketX exchange (RVF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.87M
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 93.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.27M
Historické maximum:
$ 0.985
Historické minimum:
$ 0.01723594
Aktuální cena:
$ 0.06268
Tokenomika RocketX exchange (RVF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro RocketX exchange (RVF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RVF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RVF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RVF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRVF!

Jak nakupovat RVF

Chtěli byste si přidat RocketX exchange (RVF) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu RVF, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro RocketX exchange (RVF)

Analýza historie cen RVF pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny RVF

Chcete vědět, kam může RVF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RVF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.