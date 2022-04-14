Tokenomika pro Reserve Rights (RSR)

Tokenomika pro Reserve Rights (RSR)

Zjistěte klíčové informace o Reserve Rights (RSR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Reserve Rights (RSR)

Rezerva je flexibilní fond stabilních mincí navržen k minimalizaci rizika díky diverzifikaci a decentralizovanému řízení.

Oficiální webové stránky:
https://reserve.org/
Bílá kniha:
https://reserve.org/protocol/introduction/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70

Reserve Rights (RSR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Reserve Rights (RSR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 571.72M
$ 571.72M$ 571.72M
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 59.04B
$ 59.04B$ 59.04B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 968.30M
$ 968.30M$ 968.30M
Historické maximum:
$ 0.12
$ 0.12$ 0.12
Historické minimum:
$ 0.0012473332974
$ 0.0012473332974$ 0.0012473332974
Aktuální cena:
$ 0.009683
$ 0.009683$ 0.009683

Tokenomika Reserve Rights (RSR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Reserve Rights (RSR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RSR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RSR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RSR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRSR!

Jak nakupovat RSR

Chtěli byste si přidat Reserve Rights (RSR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu RSR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Reserve Rights (RSR)

Analýza historie cen RSR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny RSR

Chcete vědět, kam může RSR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RSR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.