Tokenomika pro Hyperion (RION)

Tokenomika pro Hyperion (RION)

Zjistěte klíčové informace o Hyperion (RION), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:13:44 (UTC+8)
USD

Hyperion (RION): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hyperion (RION), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.01M
$ 8.01M$ 8.01M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 19.00M
$ 19.00M$ 19.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 42.17M
$ 42.17M$ 42.17M
Historické maximum:
$ 1.1977
$ 1.1977$ 1.1977
Historické minimum:
$ 0.02813140542022481
$ 0.02813140542022481$ 0.02813140542022481
Aktuální cena:
$ 0.4217
$ 0.4217$ 0.4217

Informace o Hyperion (RION)

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Oficiální webové stránky:
https://hyperion.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.hyperion.xyz/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xc0c240c870606a5cb3150795e2d0dfff9f1f7456

Tokenomika Hyperion (RION): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hyperion (RION) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RION, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RION, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RION rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRION!

Jak nakupovat RION

Chtěli byste si přidat Hyperion (RION) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu RION, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Hyperion (RION)

Analýza historie cen RION pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny RION

Chcete vědět, kam může RION zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RION kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim