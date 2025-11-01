BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hyperion je 0.4202 USD. Sledujte aktualizace cen RION v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RION.

Logo Hyperion

Kurz Hyperion(RION)

Aktuální cena 1 RION na USD

$0.4201
$0.4201
+0.07%1D
USD
Graf aktuální ceny Hyperion (RION)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:38 (UTC+8)

Informace o ceně Hyperion (RION) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.4073
$ 0.4073
Nejnižší za 24 h
$ 0.4233
$ 0.4233
Nejvyšší za 24 h

$ 0.4073
$ 0.4073

$ 0.4233
$ 0.4233

$ 1.2065187860831725
$ 1.2065187860831725

$ 0.02813140542022481
$ 0.02813140542022481

+0.09%

+0.07%

+6.97%

+6.97%

Cena Hyperion (RION) v reálném čase je $ 0.4202. Za posledních 24 hodin se RION obchodoval v rozmezí od minima $ 0.4073 do maxima $ 0.4233, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RION v historii je $ 1.2065187860831725, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02813140542022481.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RION se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o +0.07% a za posledních 7 dní o +6.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hyperion (RION)

No.1229

$ 7.98M
$ 7.98M

$ 67.12K
$ 67.12K

$ 42.02M
$ 42.02M

19.00M
19.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

19.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Hyperion je $ 7.98M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 67.12K. Objem v oběhu RION je 19.00M, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 42.02M.

Historie cen v USD pro Hyperion (RION)

Sledujte změny cen Hyperion pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000294+0.07%
30 dní$ -0.0097-2.26%
60 dní$ +0.0035+0.83%
90 dní$ -0.1926-31.43%
Změna ceny Hyperion dnes

Dnes zaznamenal RION změnu o $ +0.000294 (+0.07%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Hyperion za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0097 (-2.26%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Hyperion za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RION ke změně o $ +0.0035 (+0.83%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Hyperion za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.1926 (-31.43%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Hyperion (RION)?

Podívejte se na stránku Historie cen Hyperion.

Co je Hyperion (RION)

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Hyperion je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Hyperion investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RIONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Hyperion na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Hyperion a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Hyperion (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hyperion (RION) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hyperion (RION) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hyperion.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hyperion!

Tokenomika pro Hyperion (RION)

Pochopení tokenomiky Hyperion (RION) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RION hned teď!

Jak nakupovat Hyperion (RION)

Snažíte se zjistit, jak koupit Hyperion? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Hyperion podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

RION na místní měny

1 Hyperion(RION) na VND
11,057.563
1 Hyperion(RION) na AUD
A$0.638704
1 Hyperion(RION) na GBP
0.319352
1 Hyperion(RION) na EUR
0.361372
1 Hyperion(RION) na USD
$0.4202
1 Hyperion(RION) na MYR
RM1.760638
1 Hyperion(RION) na TRY
17.661006
1 Hyperion(RION) na JPY
¥64.2906
1 Hyperion(RION) na ARS
ARS$604.600568
1 Hyperion(RION) na RUB
33.779878
1 Hyperion(RION) na INR
37.330568
1 Hyperion(RION) na IDR
Rp7,003.330532
1 Hyperion(RION) na PHP
24.661538
1 Hyperion(RION) na EGP
￡E.19.77041
1 Hyperion(RION) na BRL
R$2.256474
1 Hyperion(RION) na CAD
C$0.58828
1 Hyperion(RION) na BDT
51.398864
1 Hyperion(RION) na NGN
608.100834
1 Hyperion(RION) na COP
$1,616.15223
1 Hyperion(RION) na ZAR
R.7.29047
1 Hyperion(RION) na UAH
17.62739
1 Hyperion(RION) na TZS
T.Sh.1,034.97361
1 Hyperion(RION) na VES
Bs92.8642
1 Hyperion(RION) na CLP
$395.8284
1 Hyperion(RION) na PKR
Rs118.029978
1 Hyperion(RION) na KZT
222.680788
1 Hyperion(RION) na THB
฿13.538844
1 Hyperion(RION) na TWD
NT$12.937958
1 Hyperion(RION) na AED
د.إ1.542134
1 Hyperion(RION) na CHF
Fr0.33616
1 Hyperion(RION) na HKD
HK$3.264954
1 Hyperion(RION) na AMD
֏160.81054
1 Hyperion(RION) na MAD
.د.م3.88685
1 Hyperion(RION) na MXN
$7.798912
1 Hyperion(RION) na SAR
ريال1.57575
1 Hyperion(RION) na ETB
Br64.803244
1 Hyperion(RION) na KES
KSh54.285638
1 Hyperion(RION) na JOD
د.أ0.2979218
1 Hyperion(RION) na PLN
1.546336
1 Hyperion(RION) na RON
лв1.853082
1 Hyperion(RION) na SEK
kr3.983496
1 Hyperion(RION) na BGN
лв0.710138
1 Hyperion(RION) na HUF
Ft141.384694
1 Hyperion(RION) na CZK
8.862018
1 Hyperion(RION) na KWD
د.ك0.1285812
1 Hyperion(RION) na ILS
1.36565
1 Hyperion(RION) na BOB
Bs2.903582
1 Hyperion(RION) na AZN
0.71434
1 Hyperion(RION) na TJS
SM3.870042
1 Hyperion(RION) na GEL
1.138742
1 Hyperion(RION) na AOA
Kz385.151118
1 Hyperion(RION) na BHD
.د.ب0.1579952
1 Hyperion(RION) na BMD
$0.4202
1 Hyperion(RION) na DKK
kr2.718694
1 Hyperion(RION) na HNL
L11.059664
1 Hyperion(RION) na MUR
19.219948
1 Hyperion(RION) na NAD
$7.261056
1 Hyperion(RION) na NOK
kr4.252424
1 Hyperion(RION) na NZD
$0.731148
1 Hyperion(RION) na PAB
B/.0.4202
1 Hyperion(RION) na PGK
K1.769042
1 Hyperion(RION) na QAR
ر.ق1.529528
1 Hyperion(RION) na RSD
дин.42.683916
1 Hyperion(RION) na UZS
soʻm5,062.649438
1 Hyperion(RION) na ALL
L35.216962
1 Hyperion(RION) na ANG
ƒ0.752158
1 Hyperion(RION) na AWG
ƒ0.752158
1 Hyperion(RION) na BBD
$0.8404
1 Hyperion(RION) na BAM
KM0.705936
1 Hyperion(RION) na BIF
Fr1,242.9516
1 Hyperion(RION) na BND
$0.54626
1 Hyperion(RION) na BSD
$0.4202
1 Hyperion(RION) na JMD
$67.509332
1 Hyperion(RION) na KHR
1,687.548412
1 Hyperion(RION) na KMF
Fr179.0052
1 Hyperion(RION) na LAK
9,134.782426
1 Hyperion(RION) na LKR
රු128.068556
1 Hyperion(RION) na MDL
L7.10138
1 Hyperion(RION) na MGA
Ar1,892.7909
1 Hyperion(RION) na MOP
P3.365802
1 Hyperion(RION) na MVR
6.42906
1 Hyperion(RION) na MWK
MK729.513422
1 Hyperion(RION) na MZN
MT26.85078
1 Hyperion(RION) na NPR
रु59.659996
1 Hyperion(RION) na PYG
2,980.0584
1 Hyperion(RION) na RWF
Fr610.5506
1 Hyperion(RION) na SBD
$3.458246
1 Hyperion(RION) na SCR
5.739932
1 Hyperion(RION) na SRD
$16.1777
1 Hyperion(RION) na SVC
$3.67675
1 Hyperion(RION) na SZL
L7.29047
1 Hyperion(RION) na TMT
m1.4707
1 Hyperion(RION) na TND
د.ت1.2341274
1 Hyperion(RION) na TTD
$2.844754
1 Hyperion(RION) na UGX
Sh1,463.9768
1 Hyperion(RION) na XAF
Fr237.413
1 Hyperion(RION) na XCD
$1.13454
1 Hyperion(RION) na XOF
Fr237.413
1 Hyperion(RION) na XPF
Fr42.8604
1 Hyperion(RION) na BWP
P5.647488
1 Hyperion(RION) na BZD
$0.844602
1 Hyperion(RION) na CVE
$40.124898
1 Hyperion(RION) na DJF
Fr74.3754
1 Hyperion(RION) na DOP
$26.930618
1 Hyperion(RION) na DZD
د.ج54.617596
1 Hyperion(RION) na FJD
$0.949652
1 Hyperion(RION) na GNF
Fr3,653.639
1 Hyperion(RION) na GTQ
Q3.222934
1 Hyperion(RION) na GYD
$87.998284
1 Hyperion(RION) na ISK
kr52.525

Zdroj Hyperion

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Hyperion, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Hyperion
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hyperion

Jakou hodnotu má dnes Hyperion (RION)?
Aktuální cena RION v USD je 0.4202 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RION v USD?
Aktuální cena RION v USD je $ 0.4202. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hyperion?
Tržní kapitalizace RION je $ 7.98M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RION v oběhu?
Objem RION v oběhu je 19.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RION?
RION dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.2065187860831725 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RION?
RION dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02813140542022481 USD.
Jaký je objem obchodování RION?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RION je $ 67.12K USD.
Dosáhne RION letos vyšší ceny?
RION může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRION, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Hyperion (RION)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,083.56

$3,860.69

$0.02544

$185.72

$1.0004

$3,860.69

$110,083.56

$185.72

$2.5056

$1,086.96

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000458

$0.0045

$0.20941

$18.610

$0.00000085

