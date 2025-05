REZ

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

JménoREZ

PoziceNo.631

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.69%

Objem v oběhu2,820,010,443.94616

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.282%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.2638121338397925,2024-04-30

Nejnižší cena0.010937507220092724,2025-05-06

Veřejný blockchainETH

PředstaveníRenzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.