Tokenomika pro Reef (REEF)

Zjistěte klíčové informace o Reef (REEF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Reef (REEF)

Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.

Oficiální webové stránky:
https://reef.io/
Bílá kniha:
https://docs.reef.io/
Block Explorer:
https://reefscan.com

Reef (REEF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Reef (REEF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.38M
$ 5.38M$ 5.38M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 21.02B
$ 21.02B$ 21.02B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.007859
$ 0.007859$ 0.007859
Historické minimum:
$ 0.000173871992725367
$ 0.000173871992725367$ 0.000173871992725367
Aktuální cena:
$ 0.0002559
$ 0.0002559$ 0.0002559

Tokenomika Reef (REEF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Reef (REEF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů REEF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu REEF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro REEF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREEF!

Jak nakupovat REEF

Chtěli byste si přidat Reef (REEF) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu REEF, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Reef (REEF)

Analýza historie cen REEF pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny REEF

Chcete vědět, kam může REEF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen REEF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.