Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.

JménoREEF

PoziceNo.1187

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu21,015,694,229.94593

Max. objem0

Celkový objem21,015,694,229.94593

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.05840635,2021-03-15

Nejnižší cena0.000178709316482115,2025-04-09

Veřejný blockchainNONE

Sektor

Sociální sítě

