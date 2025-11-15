Tokenomika pro Rain Protocol (RAIN)

Tokenomika pro Rain Protocol (RAIN)

Zjistěte klíčové informace o Rain Protocol (RAIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Rain Protocol (RAIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rain Protocol (RAIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Informace o Rain Protocol (RAIN)

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Oficiální webové stránky:
https://www.rain.one
Bílá kniha:
https://whitepaper.rain.one
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x25118290e6A5f4139381D072181157035864099d

Tokenomika Rain Protocol (RAIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Rain Protocol (RAIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RAIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RAIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RAIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRAIN!

