Tokenomika pro Paris Saint-Germain (PSG)

Zjistěte klíčové informace o Paris Saint-Germain (PSG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Paris Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Oficiální webové stránky:
https://www.socios.com/paris-saint-germain/
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105

Paris Saint-Germain (PSG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Paris Saint-Germain (PSG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.41M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 10.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 50.1
Historické minimum:
$ 1.351577858797389
Aktuální cena:
$ 1.964
Tokenomika Paris Saint-Germain (PSG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Paris Saint-Germain (PSG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PSG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PSG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PSG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPSG!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.