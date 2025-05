PSG

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

JménoPSG

PoziceNo.793

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%75,19

Objem v oběhu9.183.507

Max. objem0

Celkový objem19.890.000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum61.23039646,2021-08-10

Nejnižší cena1.8061648073892551,2025-02-03

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.