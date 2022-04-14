Tokenomika pro Propbase (PROPS)

Tokenomika pro Propbase (PROPS)

Zjistěte klíčové informace o Propbase (PROPS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Propbase (PROPS)

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

Oficiální webové stránky:
https://www.propbase.app/
Bílá kniha:
https://www.propbase.app/white-paper
Block Explorer:
https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099

Propbase (PROPS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Propbase (PROPS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 14.96M
$ 14.96M$ 14.96M
Celkový objem:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Objem v oběhu:
$ 434.52M
$ 434.52M$ 434.52M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 41.31M
$ 41.31M$ 41.31M
Historické maximum:
$ 0.279664
$ 0.279664$ 0.279664
Historické minimum:
$ 0.014981776422742052
$ 0.014981776422742052$ 0.014981776422742052
Aktuální cena:
$ 0.034426
$ 0.034426$ 0.034426

Tokenomika Propbase (PROPS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Propbase (PROPS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PROPS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PROPS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PROPS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPROPS!

Jak nakupovat PROPS

Chtěli byste si přidat Propbase (PROPS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PROPS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Propbase (PROPS)

Analýza historie cen PROPS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PROPS

Chcete vědět, kam může PROPS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PROPS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.