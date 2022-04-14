Tokenomika pro Portuma (PORTUMA)

Zjistěte klíčové informace o Portuma (PORTUMA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Portuma (PORTUMA)

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Oficiální webové stránky:
https://www.portoken.com
Bílá kniha:
https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Portuma (PORTUMA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Portuma (PORTUMA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 348.95K
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 3.78B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 922.00K
Historické maximum:
$ 0.0016
Historické minimum:
$ 0.000070342407221662
Aktuální cena:
$ 0.0000922
Tokenomika Portuma (PORTUMA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Portuma (PORTUMA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PORTUMA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PORTUMA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PORTUMA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPORTUMA!

Jak nakupovat PORTUMA

Chtěli byste si přidat Portuma (PORTUMA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PORTUMA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Portuma (PORTUMA)

Analýza historie cen PORTUMA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PORTUMA

Chcete vědět, kam může PORTUMA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PORTUMA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.