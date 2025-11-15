Tokenomika pro Zypher Network (POP)

Tokenomika pro Zypher Network (POP)

Zjistěte klíčové informace o Zypher Network (POP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:11:58 (UTC+8)
Zypher Network (POP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zypher Network (POP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.08M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 1.50B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.83M
Historické maximum:
$ 0.012688
Historické minimum:
$ 0.000910956106492917
Aktuální cena:
$ 0.001383
Informace o Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Oficiální webové stránky:
https://zypher.network/
Bílá kniha:
https://zypher.network/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xA3cfB853339b77F385B994799B015cB04b208Fe6

Tokenomika Zypher Network (POP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zypher Network (POP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

