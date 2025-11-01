BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Zypher Network je 0.006129 USD. Sledujte aktualizace cen POP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POP.Dnešní aktuální cena Zypher Network je 0.006129 USD. Sledujte aktualizace cen POP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POP.

Více informací o POP

Informace o ceně POP

Co je to POP

Bílá kniha pro POP

Oficiální webové stránky POP

Tokenomika pro POP

Předpověď cen POP

Historie POP

Průvodce nákupem (POP)

Převodník POP na fiat měnu

POP Spot

POP USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Zypher Network

Kurz Zypher Network(POP)

Aktuální cena 1 POP na USD

$0.006129
$0.006129$0.006129
-11.37%1D
USD
Graf aktuální ceny Zypher Network (POP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:05:09 (UTC+8)

Informace o ceně Zypher Network (POP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.006076
$ 0.006076$ 0.006076
Nejnižší za 24 h
$ 0.007727
$ 0.007727$ 0.007727
Nejvyšší za 24 h

$ 0.006076
$ 0.006076$ 0.006076

$ 0.007727
$ 0.007727$ 0.007727

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876$ 0.0122852444917876

$ 0.002791791080263578
$ 0.002791791080263578$ 0.002791791080263578

-4.91%

-11.37%

-4.18%

-4.18%

Cena Zypher Network (POP) v reálném čase je $ 0.006129. Za posledních 24 hodin se POP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.006076 do maxima $ 0.007727, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POP v historii je $ 0.0122852444917876, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.002791791080263578.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POP se za poslední hodinu změnila o -4.91%, za 24 hodin o -11.37% a za posledních 7 dní o -4.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Zypher Network (POP)

No.1126

$ 9.22M
$ 9.22M$ 9.22M

$ 59.48K
$ 59.48K$ 59.48K

$ 61.29M
$ 61.29M$ 61.29M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

15.04%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Zypher Network je $ 9.22M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 59.48K. Objem v oběhu POP je 1.50B, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 61.29M.

Historie cen v USD pro Zypher Network (POP)

Sledujte změny cen Zypher Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00078627-11.37%
30 dní$ -0.005021-45.04%
60 dní$ +0.005129+512.90%
90 dní$ +0.005129+512.90%
Změna ceny Zypher Network dnes

Dnes zaznamenal POP změnu o $ -0.00078627 (-11.37%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Zypher Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.005021 (-45.04%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Zypher Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u POP ke změně o $ +0.005129 (+512.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Zypher Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.005129 (+512.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Zypher Network (POP)?

Podívejte se na stránku Historie cen Zypher Network.

Co je Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Zypher Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu POPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Zypher Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Zypher Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Zypher Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Zypher Network (POP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Zypher Network (POP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Zypher Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Zypher Network!

Tokenomika pro Zypher Network (POP)

Pochopení tokenomiky Zypher Network (POP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POP hned teď!

Jak nakupovat Zypher Network (POP)

Snažíte se zjistit, jak koupit Zypher Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Zypher Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

POP na místní měny

1 Zypher Network(POP) na VND
161.284635
1 Zypher Network(POP) na AUD
A$0.00931608
1 Zypher Network(POP) na GBP
0.00465804
1 Zypher Network(POP) na EUR
0.00527094
1 Zypher Network(POP) na USD
$0.006129
1 Zypher Network(POP) na MYR
RM0.02568051
1 Zypher Network(POP) na TRY
0.25760187
1 Zypher Network(POP) na JPY
¥0.937737
1 Zypher Network(POP) na ARS
ARS$8.81865036
1 Zypher Network(POP) na RUB
0.49271031
1 Zypher Network(POP) na INR
0.54450036
1 Zypher Network(POP) na IDR
Rp102.14995914
1 Zypher Network(POP) na PHP
0.35971101
1 Zypher Network(POP) na EGP
￡E.0.28836945
1 Zypher Network(POP) na BRL
R$0.03291273
1 Zypher Network(POP) na CAD
C$0.0085806
1 Zypher Network(POP) na BDT
0.74969928
1 Zypher Network(POP) na NGN
8.86970493
1 Zypher Network(POP) na COP
$23.57305335
1 Zypher Network(POP) na ZAR
R.0.10633815
1 Zypher Network(POP) na UAH
0.25711155
1 Zypher Network(POP) na TZS
T.Sh.15.09603345
1 Zypher Network(POP) na VES
Bs1.354509
1 Zypher Network(POP) na CLP
$5.773518
1 Zypher Network(POP) na PKR
Rs1.72157481
1 Zypher Network(POP) na KZT
3.24800226
1 Zypher Network(POP) na THB
฿0.19747638
1 Zypher Network(POP) na TWD
NT$0.18871191
1 Zypher Network(POP) na AED
د.إ0.02249343
1 Zypher Network(POP) na CHF
Fr0.0049032
1 Zypher Network(POP) na HKD
HK$0.04762233
1 Zypher Network(POP) na AMD
֏2.3455683
1 Zypher Network(POP) na MAD
.د.م0.05669325
1 Zypher Network(POP) na MXN
$0.11375424
1 Zypher Network(POP) na SAR
ريال0.02298375
1 Zypher Network(POP) na ETB
Br0.94521438
1 Zypher Network(POP) na KES
KSh0.79180551
1 Zypher Network(POP) na JOD
د.أ0.004345461
1 Zypher Network(POP) na PLN
0.02255472
1 Zypher Network(POP) na RON
лв0.02702889
1 Zypher Network(POP) na SEK
kr0.05810292
1 Zypher Network(POP) na BGN
лв0.01035801
1 Zypher Network(POP) na HUF
Ft2.06222463
1 Zypher Network(POP) na CZK
0.12926061
1 Zypher Network(POP) na KWD
د.ك0.001875474
1 Zypher Network(POP) na ILS
0.01991925
1 Zypher Network(POP) na BOB
Bs0.04235139
1 Zypher Network(POP) na AZN
0.0104193
1 Zypher Network(POP) na TJS
SM0.05644809
1 Zypher Network(POP) na GEL
0.01660959
1 Zypher Network(POP) na AOA
Kz5.61778011
1 Zypher Network(POP) na BHD
.د.ب0.002304504
1 Zypher Network(POP) na BMD
$0.006129
1 Zypher Network(POP) na DKK
kr0.03965463
1 Zypher Network(POP) na HNL
L0.16131528
1 Zypher Network(POP) na MUR
0.28034046
1 Zypher Network(POP) na NAD
$0.10590912
1 Zypher Network(POP) na NOK
kr0.06202548
1 Zypher Network(POP) na NZD
$0.01066446
1 Zypher Network(POP) na PAB
B/.0.006129
1 Zypher Network(POP) na PGK
K0.02580309
1 Zypher Network(POP) na QAR
ر.ق0.02230956
1 Zypher Network(POP) na RSD
дин.0.62258382
1 Zypher Network(POP) na UZS
soʻm73.84335651
1 Zypher Network(POP) na ALL
L0.51367149
1 Zypher Network(POP) na ANG
ƒ0.01097091
1 Zypher Network(POP) na AWG
ƒ0.01097091
1 Zypher Network(POP) na BBD
$0.012258
1 Zypher Network(POP) na BAM
KM0.01029672
1 Zypher Network(POP) na BIF
Fr18.129582
1 Zypher Network(POP) na BND
$0.0079677
1 Zypher Network(POP) na BSD
$0.006129
1 Zypher Network(POP) na JMD
$0.98468514
1 Zypher Network(POP) na KHR
24.61443174
1 Zypher Network(POP) na KMF
Fr2.610954
1 Zypher Network(POP) na LAK
133.23912777
1 Zypher Network(POP) na LKR
රු1.86799662
1 Zypher Network(POP) na MDL
L0.1035801
1 Zypher Network(POP) na MGA
Ar27.6080805
1 Zypher Network(POP) na MOP
P0.04909329
1 Zypher Network(POP) na MVR
0.0937737
1 Zypher Network(POP) na MWK
MK10.64061819
1 Zypher Network(POP) na MZN
MT0.3916431
1 Zypher Network(POP) na NPR
रु0.87019542
1 Zypher Network(POP) na PYG
43.466868
1 Zypher Network(POP) na RWF
Fr8.905437
1 Zypher Network(POP) na SBD
$0.05044167
1 Zypher Network(POP) na SCR
0.08372214
1 Zypher Network(POP) na SRD
$0.2359665
1 Zypher Network(POP) na SVC
$0.05362875
1 Zypher Network(POP) na SZL
L0.10633815
1 Zypher Network(POP) na TMT
m0.0214515
1 Zypher Network(POP) na TND
د.ت0.018000873
1 Zypher Network(POP) na TTD
$0.04149333
1 Zypher Network(POP) na UGX
Sh21.353436
1 Zypher Network(POP) na XAF
Fr3.462885
1 Zypher Network(POP) na XCD
$0.0165483
1 Zypher Network(POP) na XOF
Fr3.462885
1 Zypher Network(POP) na XPF
Fr0.625158
1 Zypher Network(POP) na BWP
P0.08237376
1 Zypher Network(POP) na BZD
$0.01231929
1 Zypher Network(POP) na CVE
$0.58525821
1 Zypher Network(POP) na DJF
Fr1.084833
1 Zypher Network(POP) na DOP
$0.39280761
1 Zypher Network(POP) na DZD
د.ج0.79664742
1 Zypher Network(POP) na FJD
$0.01385154
1 Zypher Network(POP) na GNF
Fr53.291655
1 Zypher Network(POP) na GTQ
Q0.04700943
1 Zypher Network(POP) na GYD
$1.28353518
1 Zypher Network(POP) na ISK
kr0.766125

Zdroj Zypher Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Zypher Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Zypher Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Zypher Network

Jakou hodnotu má dnes Zypher Network (POP)?
Aktuální cena POP v USD je 0.006129 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena POP v USD?
Aktuální cena POP v USD je $ 0.006129. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Zypher Network?
Tržní kapitalizace POP je $ 9.22M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem POP v oběhu?
Objem POP v oběhu je 1.50B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) POP?
POP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0122852444917876 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) POP?
POP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.002791791080263578 USD.
Jaký je objem obchodování POP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování POP je $ 59.48K USD.
Dosáhne POP letos vyšší ceny?
POP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPOP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:05:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Zypher Network (POP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod POP na USD

Částka

POP
POP
USD
USD

1 POP = 0.006129 USD

Obchodujte POP

POP/USDT
$0.006129
$0.006129$0.006129
-11.04%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,040.68
$110,040.68$110,040.68

-0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,860.00
$3,860.00$3,860.00

-0.02%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02543
$0.02543$0.02543

-20.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.79
$185.79$185.79

-1.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,860.00
$3,860.00$3,860.00

-0.02%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,040.68
$110,040.68$110,040.68

-0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.79
$185.79$185.79

-1.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5045
$2.5045$2.5045

-0.77%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.81
$1,086.81$1,086.81

+0.22%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000438
$0.000438$0.000438

+119.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20923
$0.20923$0.20923

+50.31%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.808
$18.808$18.808

+46.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000092
$0.00000092$0.00000092

+43.75%