Tokenomika pro Polygon Ecosystem (POL)

Tokenomika pro Polygon Ecosystem (POL)

Zjistěte klíčové informace o Polygon Ecosystem (POL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Oficiální webové stránky:
https://polygon.technology/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6

Polygon Ecosystem (POL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Polygon Ecosystem (POL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.64B
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 10.48B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 1.2911
Historické minimum:
$ 0.15331252511554322
Aktuální cena:
$ 0.2522
Tokenomika Polygon Ecosystem (POL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Polygon Ecosystem (POL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro POL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOL!

Jak nakupovat POL

Chtěli byste si přidat Polygon Ecosystem (POL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu POL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Polygon Ecosystem (POL)

Analýza historie cen POL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny POL

Chcete vědět, kam může POL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.