Tokenomika pro Peanut the Squirrel (PNUT)
Informace o Peanut the Squirrel (PNUT)
PNUT is a meme coin.
Peanut the Squirrel (PNUT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Peanut the Squirrel (PNUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Peanut the Squirrel (PNUT)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů PNUT. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
Peanut the Squirrel (PNUT) is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a viral story and amplified by social media attention, notably from Elon Musk. PNUT has achieved significant trading volumes and market capitalization, driven primarily by community engagement and speculative interest.
Issuance Mechanism
- Platform: Solana blockchain.
- Initial Launch: PNUT was launched as a meme coin, with its creation and distribution facilitated by platforms like Pump.fun, which use a bonding curve mechanism. This means the token price increases as more tokens are bought, and once a certain market cap is reached (e.g., $69,000), the token migrates to a decentralized exchange (Raydium) for open trading.
- Total Supply: Approximately 1 billion PNUT tokens are in circulation, with a market cap fluctuating between $100 million and $1 billion depending on market conditions.
- No Ongoing Emissions: There is no evidence of ongoing inflation or scheduled emissions; the supply appears to be fixed post-launch.
Allocation Mechanism
- Community-Driven: The token was distributed via open market mechanisms, with no evidence of a private sale, pre-mine, or team allocation. The initial distribution was likely through public sale on Pump.fun and subsequent trading on Solana DEXs.
- No Documented Vesting or Team Reserve: There is no available data on team, advisor, or ecosystem allocations, nor on vesting schedules or lockups.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculation and Trading: PNUT’s primary use is as a speculative asset. It is traded on major exchanges (e.g., Binance, KuCoin, Kraken) and Solana DEXs.
- Community Engagement: The token’s value is driven by meme culture, social media virality, and community participation. There are no documented utility functions such as governance, staking, or protocol fees.
- No Documented Rewards or Staking: There is no evidence of staking, yield farming, or other incentive mechanisms for holding PNUT.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or scheduled unlocks. All tokens appear to be freely tradable from launch.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: Tokens became liquid and tradable immediately upon launch and migration to DEXs. There are no future unlock events or vesting cliffs reported.
Token Economics Table
|Aspect
|Details
|Blockchain
|Solana
|Total Supply
|~1,000,000,000 PNUT
|Issuance Mechanism
|Bonding curve via Pump.fun, then DEX migration; no ongoing emissions
|Allocation
|100% public/community via open market; no team/advisor/vesting allocations documented
|Usage
|Meme coin, speculation, community engagement; no protocol utility or staking
|Incentives
|None beyond speculative trading and meme participation
|Locking
|None
|Unlocking
|All tokens liquid at launch; no scheduled unlocks
Analysis and Implications
- Power-Law Distribution: PNUT’s rise exemplifies the power-law distribution in meme coin markets—few tokens achieve outsized success, while most remain obscure.
- Volatility and Risk: As a pure meme coin, PNUT’s price is highly volatile and driven by sentiment, not fundamentals. There are no mechanisms to stabilize price or incentivize long-term holding.
- No Sustainable Yield: Without staking, burns, or protocol utility, PNUT’s value proposition is entirely narrative- and community-driven.
- No Lockups or Team Allocations: The lack of lockups or team reserves reduces the risk of large, scheduled sell-offs but also means there is no structured incentive for ongoing development or ecosystem growth.
Limitations
- No Official Whitepaper or Detailed Tokenomics: The absence of a formal whitepaper or transparent allocation breakdown is typical for meme coins but limits due diligence.
- No On-Chain Governance or Utility: PNUT is not designed for governance or protocol utility, which may limit its long-term adoption beyond speculative trading.
Conclusion
Peanut the Squirrel (PNUT) is a pure meme coin with a fixed supply, no vesting or lockups, and no protocol utility. Its economics are simple: all tokens are in circulation, and its value is driven by community hype and speculative trading. Investors should be aware of the high volatility and lack of fundamental support for the token’s price.
Tokenomika Peanut the Squirrel (PNUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Peanut the Squirrel (PNUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PNUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PNUT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PNUT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPNUT!
