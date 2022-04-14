Tokenomika pro Public Masterpiece (PMT)

Zjistěte klíčové informace o Public Masterpiece (PMT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Oficiální webové stránky:
https://publicmasterpiece.com
Bílá kniha:
https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3

Public Masterpiece (PMT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Public Masterpiece (PMT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.15M
Celkový objem:
$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 105.34M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 192.80M
Historické maximum:
$ 0.10771
Historické minimum:
$ 0.05461824789246768
Aktuální cena:
$ 0.0964
Tokenomika Public Masterpiece (PMT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Public Masterpiece (PMT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PMT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PMT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PMT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPMT!

Jak nakupovat PMT

Chtěli byste si přidat Public Masterpiece (PMT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PMT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Public Masterpiece (PMT)

Analýza historie cen PMT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PMT

Chcete vědět, kam může PMT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PMT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.