Tokenomika pro Palantir (PLTRON)

Zjistěte klíčové informace o Palantir (PLTRON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:11:44 (UTC+8)
USD

Palantir (PLTRON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Palantir (PLTRON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 651.33K
Celkový objem:
$ 3.71K
Objem v oběhu:
$ 3.71K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 651.33K
Historické maximum:
$ 213.2
Historické minimum:
$ 148.01003259450354
Aktuální cena:
$ 175.45
Informace o Palantir (PLTRON)

Oficiální webové stránky:
https://app.ondo.finance/assets/pltron
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0c666485b02F7A87d21AdD7AEb9F5e64975AA490

Tokenomika Palantir (PLTRON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Palantir (PLTRON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PLTRON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PLTRON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PLTRON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPLTRON!

Jak nakupovat PLTRON

Chtěli byste si přidat Palantir (PLTRON) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PLTRON, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Palantir (PLTRON)

Analýza historie cen PLTRON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PLTRON

Chcete vědět, kam může PLTRON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PLTRON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


Prohlášení

