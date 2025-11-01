BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Palantir je 187.81 USD. Sledujte aktualizace cen PLTRON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PLTRON.

Logo Palantir

Kurz Palantir(PLTRON)

Aktuální cena 1 PLTRON na USD

$187.81
$187.81$187.81
-5.85%1D
USD
Graf aktuální ceny Palantir (PLTRON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:04:48 (UTC+8)

Informace o ceně Palantir (PLTRON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 187.48
$ 187.48$ 187.48
Nejnižší za 24 h
$ 213.2
$ 213.2$ 213.2
Nejvyšší za 24 h

$ 187.48
$ 187.48$ 187.48

$ 213.2
$ 213.2$ 213.2

$ 203.9288159945469
$ 203.9288159945469$ 203.9288159945469

$ 148.01003259450354
$ 148.01003259450354$ 148.01003259450354

-3.17%

-5.85%

+2.33%

+2.33%

Cena Palantir (PLTRON) v reálném čase je $ 187.81. Za posledních 24 hodin se PLTRON obchodoval v rozmezí od minima $ 187.48 do maxima $ 213.2, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PLTRON v historii je $ 203.9288159945469, zatímco nejnižší cena v historii je $ 148.01003259450354.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PLTRON se za poslední hodinu změnila o -3.17%, za 24 hodin o -5.85% a za posledních 7 dní o +2.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Palantir (PLTRON)

No.2371

$ 624.54K
$ 624.54K$ 624.54K

$ 68.35K
$ 68.35K$ 68.35K

$ 624.54K
$ 624.54K$ 624.54K

3.33K
3.33K 3.33K

3,325.40412571
3,325.40412571 3,325.40412571

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Palantir je $ 624.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 68.35K. Objem v oběhu PLTRON je 3.33K, přičemž celková zásoba je 3325.40412571. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 624.54K.

Historie cen v USD pro Palantir (PLTRON)

Sledujte změny cen Palantir pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -11.6696-5.85%
30 dní$ +2.45+1.32%
60 dní$ +87.81+87.81%
90 dní$ +87.81+87.81%
Změna ceny Palantir dnes

Dnes zaznamenal PLTRON změnu o $ -11.6696 (-5.85%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Palantir za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +2.45 (+1.32%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Palantir za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PLTRON ke změně o $ +87.81 (+87.81%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Palantir za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +87.81 (+87.81%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Palantir (PLTRON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Palantir.

Co je Palantir (PLTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Palantir je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Palantir investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PLTRONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Palantir na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Palantir a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Palantir (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Palantir (PLTRON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Palantir (PLTRON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Palantir.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Palantir!

Tokenomika pro Palantir (PLTRON)

Pochopení tokenomiky Palantir (PLTRON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PLTRON hned teď!

Jak nakupovat Palantir (PLTRON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Palantir? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Palantir podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PLTRON na místní měny

1 Palantir(PLTRON) na VND
4,942,220.15
1 Palantir(PLTRON) na AUD
A$285.4712
1 Palantir(PLTRON) na GBP
142.7356
1 Palantir(PLTRON) na EUR
161.5166
1 Palantir(PLTRON) na USD
$187.81
1 Palantir(PLTRON) na MYR
RM786.9239
1 Palantir(PLTRON) na TRY
7,893.6543
1 Palantir(PLTRON) na JPY
¥28,734.93
1 Palantir(PLTRON) na ARS
ARS$270,228.5404
1 Palantir(PLTRON) na RUB
15,098.0459
1 Palantir(PLTRON) na INR
16,685.0404
1 Palantir(PLTRON) na IDR
Rp3,130,165.4146
1 Palantir(PLTRON) na PHP
11,022.5689
1 Palantir(PLTRON) na EGP
￡E.8,836.4605
1 Palantir(PLTRON) na BRL
R$1,008.5397
1 Palantir(PLTRON) na CAD
C$262.934
1 Palantir(PLTRON) na BDT
22,972.9192
1 Palantir(PLTRON) na NGN
271,792.9977
1 Palantir(PLTRON) na COP
$722,345.4315
1 Palantir(PLTRON) na ZAR
R.3,258.5035
1 Palantir(PLTRON) na UAH
7,878.6295
1 Palantir(PLTRON) na TZS
T.Sh.462,585.4205
1 Palantir(PLTRON) na VES
Bs41,506.01
1 Palantir(PLTRON) na CLP
$176,917.02
1 Palantir(PLTRON) na PKR
Rs52,753.9509
1 Palantir(PLTRON) na KZT
99,528.0314
1 Palantir(PLTRON) na THB
฿6,051.2382
1 Palantir(PLTRON) na TWD
NT$5,782.6699
1 Palantir(PLTRON) na AED
د.إ689.2627
1 Palantir(PLTRON) na CHF
Fr150.248
1 Palantir(PLTRON) na HKD
HK$1,459.2837
1 Palantir(PLTRON) na AMD
֏71,874.887
1 Palantir(PLTRON) na MAD
.د.م1,737.2425
1 Palantir(PLTRON) na MXN
$3,485.7536
1 Palantir(PLTRON) na SAR
ريال704.2875
1 Palantir(PLTRON) na ETB
Br28,964.0582
1 Palantir(PLTRON) na KES
KSh24,263.1739
1 Palantir(PLTRON) na JOD
د.أ133.15729
1 Palantir(PLTRON) na PLN
691.1408
1 Palantir(PLTRON) na RON
лв828.2421
1 Palantir(PLTRON) na SEK
kr1,780.4388
1 Palantir(PLTRON) na BGN
лв317.3989
1 Palantir(PLTRON) na HUF
Ft63,192.4307
1 Palantir(PLTRON) na CZK
3,960.9129
1 Palantir(PLTRON) na KWD
د.ك57.46986
1 Palantir(PLTRON) na ILS
610.3825
1 Palantir(PLTRON) na BOB
Bs1,297.7671
1 Palantir(PLTRON) na AZN
319.277
1 Palantir(PLTRON) na TJS
SM1,729.7301
1 Palantir(PLTRON) na GEL
508.9651
1 Palantir(PLTRON) na AOA
Kz172,144.7679
1 Palantir(PLTRON) na BHD
.د.ب70.61656
1 Palantir(PLTRON) na BMD
$187.81
1 Palantir(PLTRON) na DKK
kr1,215.1307
1 Palantir(PLTRON) na HNL
L4,943.1592
1 Palantir(PLTRON) na MUR
8,590.4294
1 Palantir(PLTRON) na NAD
$3,245.3568
1 Palantir(PLTRON) na NOK
kr1,900.6372
1 Palantir(PLTRON) na NZD
$326.7894
1 Palantir(PLTRON) na PAB
B/.187.81
1 Palantir(PLTRON) na PGK
K790.6801
1 Palantir(PLTRON) na QAR
ر.ق683.6284
1 Palantir(PLTRON) na RSD
дин.19,077.7398
1 Palantir(PLTRON) na UZS
soʻm2,262,770.5639
1 Palantir(PLTRON) na ALL
L15,740.3561
1 Palantir(PLTRON) na ANG
ƒ336.1799
1 Palantir(PLTRON) na AWG
ƒ336.1799
1 Palantir(PLTRON) na BBD
$375.62
1 Palantir(PLTRON) na BAM
KM315.5208
1 Palantir(PLTRON) na BIF
Fr555,541.98
1 Palantir(PLTRON) na BND
$244.153
1 Palantir(PLTRON) na BSD
$187.81
1 Palantir(PLTRON) na JMD
$30,173.5546
1 Palantir(PLTRON) na KHR
754,256.2286
1 Palantir(PLTRON) na KMF
Fr80,007.06
1 Palantir(PLTRON) na LAK
4,082,826.0053
1 Palantir(PLTRON) na LKR
රු57,240.7318
1 Palantir(PLTRON) na MDL
L3,173.989
1 Palantir(PLTRON) na MGA
Ar845,990.145
1 Palantir(PLTRON) na MOP
P1,504.3581
1 Palantir(PLTRON) na MVR
2,873.493
1 Palantir(PLTRON) na MWK
MK326,058.8191
1 Palantir(PLTRON) na MZN
MT12,001.059
1 Palantir(PLTRON) na NPR
रु26,665.2638
1 Palantir(PLTRON) na PYG
1,331,948.52
1 Palantir(PLTRON) na RWF
Fr272,887.93
1 Palantir(PLTRON) na SBD
$1,545.6763
1 Palantir(PLTRON) na SCR
2,565.4846
1 Palantir(PLTRON) na SRD
$7,230.685
1 Palantir(PLTRON) na SVC
$1,643.3375
1 Palantir(PLTRON) na SZL
L3,258.5035
1 Palantir(PLTRON) na TMT
m657.335
1 Palantir(PLTRON) na TND
د.ت551.59797
1 Palantir(PLTRON) na TTD
$1,271.4737
1 Palantir(PLTRON) na UGX
Sh654,330.04
1 Palantir(PLTRON) na XAF
Fr106,112.65
1 Palantir(PLTRON) na XCD
$507.087
1 Palantir(PLTRON) na XOF
Fr106,112.65
1 Palantir(PLTRON) na XPF
Fr19,156.62
1 Palantir(PLTRON) na BWP
P2,524.1664
1 Palantir(PLTRON) na BZD
$377.4981
1 Palantir(PLTRON) na CVE
$17,933.9769
1 Palantir(PLTRON) na DJF
Fr33,242.37
1 Palantir(PLTRON) na DOP
$12,036.7429
1 Palantir(PLTRON) na DZD
د.ج24,411.5438
1 Palantir(PLTRON) na FJD
$424.4506
1 Palantir(PLTRON) na GNF
Fr1,633,007.95
1 Palantir(PLTRON) na GTQ
Q1,440.5027
1 Palantir(PLTRON) na GYD
$39,331.1702
1 Palantir(PLTRON) na ISK
kr23,476.25

Zdroj Palantir

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Palantir, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Palantir
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Palantir

Jakou hodnotu má dnes Palantir (PLTRON)?
Aktuální cena PLTRON v USD je 187.81 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PLTRON v USD?
Aktuální cena PLTRON v USD je $ 187.81. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Palantir?
Tržní kapitalizace PLTRON je $ 624.54K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PLTRON v oběhu?
Objem PLTRON v oběhu je 3.33K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PLTRON?
PLTRON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 203.9288159945469 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PLTRON?
PLTRON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 148.01003259450354 USD.
Jaký je objem obchodování PLTRON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PLTRON je $ 68.35K USD.
Dosáhne PLTRON letos vyšší ceny?
PLTRON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPLTRON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:04:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Palantir (PLTRON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod PLTRON na USD

Částka

PLTRON
PLTRON
USD
USD

1 PLTRON = 187.81 USD

Obchodujte PLTRON

PLTRON/USDT
$187.81
$187.81$187.81
-5.70%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

