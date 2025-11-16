Tokenomika pro Pipe Network (PIPE)

Zjistěte klíčové informace o Pipe Network (PIPE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 02:47:22 (UTC+8)
USD

Pipe Network (PIPE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pipe Network (PIPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.45M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 74.46M
Historické maximum:
$ 0.3618
Historické minimum:
$ 0.05288812467524619
Aktuální cena:
$ 0.07446
Informace o Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Oficiální webové stránky:
https://pipe.network/
Bílá kniha:
https://docs.pipe.network/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

Tokenomika Pipe Network (PIPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pipe Network (PIPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PIPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PIPE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PIPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPIPE!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

