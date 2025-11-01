BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Pipe Network je 0.07919 USD. Sledujte aktualizace cen PIPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PIPE.

Logo Pipe Network

Kurz Pipe Network(PIPE)

Aktuální cena 1 PIPE na USD

$0.07919
-0.27%1D
USD
Graf aktuální ceny Pipe Network (PIPE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:22:02 (UTC+8)

Informace o ceně Pipe Network (PIPE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.07786
Nejnižší za 24 h
$ 0.08142
Nejvyšší za 24 h

$ 0.07786
$ 0.08142
$ 0.34291515733046557
$ 0.05288812467524619
+0.62%

-0.27%

-6.82%

-6.82%

Cena Pipe Network (PIPE) v reálném čase je $ 0.07919. Za posledních 24 hodin se PIPE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.07786 do maxima $ 0.08142, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PIPE v historii je $ 0.34291515733046557, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.05288812467524619.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PIPE se za poslední hodinu změnila o +0.62%, za 24 hodin o -0.27% a za posledních 7 dní o -6.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pipe Network (PIPE)

No.1231

$ 7.92M
$ 59.29K
$ 79.19M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Pipe Network je $ 7.92M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 59.29K. Objem v oběhu PIPE je 100.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 79.19M.

Historie cen v USD pro Pipe Network (PIPE)

Sledujte změny cen Pipe Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0002144-0.27%
30 dní$ +0.02919+58.38%
60 dní$ +0.02919+58.38%
90 dní$ +0.02919+58.38%
Změna ceny Pipe Network dnes

Dnes zaznamenal PIPE změnu o $ -0.0002144 (-0.27%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Pipe Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.02919 (+58.38%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Pipe Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PIPE ke změně o $ +0.02919 (+58.38%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Pipe Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.02919 (+58.38%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Pipe Network (PIPE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Pipe Network.

Co je Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Pipe Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PIPEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Pipe Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Pipe Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Pipe Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pipe Network (PIPE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pipe Network (PIPE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pipe Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pipe Network!

Tokenomika pro Pipe Network (PIPE)

Pochopení tokenomiky Pipe Network (PIPE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PIPE hned teď!

Jak nakupovat Pipe Network (PIPE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Pipe Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Pipe Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PIPE na místní měny

1 Pipe Network(PIPE) na VND
2,083.88485
1 Pipe Network(PIPE) na AUD
A$0.1203688
1 Pipe Network(PIPE) na GBP
0.0601844
1 Pipe Network(PIPE) na EUR
0.0681034
1 Pipe Network(PIPE) na USD
$0.07919
1 Pipe Network(PIPE) na MYR
RM0.3318061
1 Pipe Network(PIPE) na TRY
3.3283557
1 Pipe Network(PIPE) na JPY
¥12.11607
1 Pipe Network(PIPE) na ARS
ARS$113.6154768
1 Pipe Network(PIPE) na RUB
6.3660841
1 Pipe Network(PIPE) na INR
7.0296963
1 Pipe Network(PIPE) na IDR
Rp1,319.8328054
1 Pipe Network(PIPE) na PHP
4.6476611
1 Pipe Network(PIPE) na EGP
￡E.3.7401437
1 Pipe Network(PIPE) na BRL
R$0.4252503
1 Pipe Network(PIPE) na CAD
C$0.110866
1 Pipe Network(PIPE) na BDT
9.6865208
1 Pipe Network(PIPE) na NGN
114.4358852
1 Pipe Network(PIPE) na COP
$304.5766185
1 Pipe Network(PIPE) na ZAR
R.1.3755303
1 Pipe Network(PIPE) na UAH
3.3220205
1 Pipe Network(PIPE) na TZS
T.Sh.194.0931062
1 Pipe Network(PIPE) na VES
Bs17.50099
1 Pipe Network(PIPE) na CLP
$74.59698
1 Pipe Network(PIPE) na PKR
Rs22.363256
1 Pipe Network(PIPE) na KZT
41.8107362
1 Pipe Network(PIPE) na THB
฿2.5515018
1 Pipe Network(PIPE) na TWD
NT$2.4382601
1 Pipe Network(PIPE) na AED
د.إ0.2906273
1 Pipe Network(PIPE) na CHF
Fr0.063352
1 Pipe Network(PIPE) na HKD
HK$0.6153063
1 Pipe Network(PIPE) na AMD
֏30.2014822
1 Pipe Network(PIPE) na MAD
.د.م0.7309237
1 Pipe Network(PIPE) na MXN
$1.4697664
1 Pipe Network(PIPE) na SAR
ريال0.2969625
1 Pipe Network(PIPE) na ETB
Br12.1659597
1 Pipe Network(PIPE) na KES
KSh10.2028396
1 Pipe Network(PIPE) na JOD
د.أ0.05614571
1 Pipe Network(PIPE) na PLN
0.2914192
1 Pipe Network(PIPE) na RON
лв0.3492279
1 Pipe Network(PIPE) na SEK
kr0.7507212
1 Pipe Network(PIPE) na BGN
лв0.1338311
1 Pipe Network(PIPE) na HUF
Ft26.6450593
1 Pipe Network(PIPE) na CZK
1.6701171
1 Pipe Network(PIPE) na KWD
د.ك0.02415295
1 Pipe Network(PIPE) na ILS
0.2573675
1 Pipe Network(PIPE) na BOB
Bs0.5472029
1 Pipe Network(PIPE) na AZN
0.134623
1 Pipe Network(PIPE) na TJS
SM0.7269642
1 Pipe Network(PIPE) na GEL
0.2146049
1 Pipe Network(PIPE) na AOA
Kz72.5847621
1 Pipe Network(PIPE) na BHD
.د.ب0.02969625
1 Pipe Network(PIPE) na BMD
$0.07919
1 Pipe Network(PIPE) na DKK
kr0.5123593
1 Pipe Network(PIPE) na HNL
L2.0763618
1 Pipe Network(PIPE) na MUR
3.6221506
1 Pipe Network(PIPE) na NAD
$1.3691951
1 Pipe Network(PIPE) na NOK
kr0.8014028
1 Pipe Network(PIPE) na NZD
$0.1377906
1 Pipe Network(PIPE) na PAB
B/.0.07919
1 Pipe Network(PIPE) na PGK
K0.332598
1 Pipe Network(PIPE) na QAR
ر.ق0.2874597
1 Pipe Network(PIPE) na RSD
дин.8.0441202
1 Pipe Network(PIPE) na UZS
soʻm942.7379444
1 Pipe Network(PIPE) na ALL
L6.6115731
1 Pipe Network(PIPE) na ANG
ƒ0.1417501
1 Pipe Network(PIPE) na AWG
ƒ0.1417501
1 Pipe Network(PIPE) na BBD
$0.15838
1 Pipe Network(PIPE) na BAM
KM0.1330392
1 Pipe Network(PIPE) na BIF
Fr231.47237
1 Pipe Network(PIPE) na BND
$0.1021551
1 Pipe Network(PIPE) na BSD
$0.07919
1 Pipe Network(PIPE) na JMD
$12.6743595
1 Pipe Network(PIPE) na KHR
316.76
1 Pipe Network(PIPE) na KMF
Fr33.73494
1 Pipe Network(PIPE) na LAK
1,721.5217047
1 Pipe Network(PIPE) na LKR
රු24.0405002
1 Pipe Network(PIPE) na MDL
L1.3438543
1 Pipe Network(PIPE) na MGA
Ar355.111717
1 Pipe Network(PIPE) na MOP
P0.6343119
1 Pipe Network(PIPE) na MVR
1.211607
1 Pipe Network(PIPE) na MWK
MK137.006619
1 Pipe Network(PIPE) na MZN
MT5.060241
1 Pipe Network(PIPE) na NPR
रु11.2006336
1 Pipe Network(PIPE) na PYG
561.61548
1 Pipe Network(PIPE) na RWF
Fr115.06307
1 Pipe Network(PIPE) na SBD
$0.6517337
1 Pipe Network(PIPE) na SCR
1.0817354
1 Pipe Network(PIPE) na SRD
$3.048815
1 Pipe Network(PIPE) na SVC
$0.6929125
1 Pipe Network(PIPE) na SZL
L1.3691951
1 Pipe Network(PIPE) na TMT
m0.277165
1 Pipe Network(PIPE) na TND
د.ت0.23313536
1 Pipe Network(PIPE) na TTD
$0.5361163
1 Pipe Network(PIPE) na UGX
Sh274.94768
1 Pipe Network(PIPE) na XAF
Fr44.74235
1 Pipe Network(PIPE) na XCD
$0.213813
1 Pipe Network(PIPE) na XOF
Fr44.74235
1 Pipe Network(PIPE) na XPF
Fr8.07738
1 Pipe Network(PIPE) na BWP
P1.0603541
1 Pipe Network(PIPE) na BZD
$0.1591719
1 Pipe Network(PIPE) na CVE
$7.5270095
1 Pipe Network(PIPE) na DJF
Fr14.01663
1 Pipe Network(PIPE) na DOP
$5.0729114
1 Pipe Network(PIPE) na DZD
د.ج10.2923243
1 Pipe Network(PIPE) na FJD
$0.1789694
1 Pipe Network(PIPE) na GNF
Fr682.6178
1 Pipe Network(PIPE) na GTQ
Q0.6050116
1 Pipe Network(PIPE) na GYD
$16.5839698
1 Pipe Network(PIPE) na ISK
kr9.81956

Zdroj Pipe Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Pipe Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Pipe Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pipe Network

Jakou hodnotu má dnes Pipe Network (PIPE)?
Aktuální cena PIPE v USD je 0.07919 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PIPE v USD?
Aktuální cena PIPE v USD je $ 0.07919. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pipe Network?
Tržní kapitalizace PIPE je $ 7.92M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PIPE v oběhu?
Objem PIPE v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PIPE?
PIPE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.34291515733046557 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PIPE?
PIPE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.05288812467524619 USD.
Jaký je objem obchodování PIPE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PIPE je $ 59.29K USD.
Dosáhne PIPE letos vyšší ceny?
PIPE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPIPE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:22:02 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

