Tokenomika pro Phi (PHI)

Zjistěte klíčové informace o Phi (PHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 02:47:08 (UTC+8)
Phi (PHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Phi (PHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M
Historické maximum:
$ 0.065
$ 0.065$ 0.065
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.004679
$ 0.004679$ 0.004679

Informace o Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Oficiální webové stránky:
https://phi.box/
Bílá kniha:
https://docs.phi.box/explore-phi/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xFb3aD5550ca5730A6F91350032c4Da1eFdfDE3E8

Tokenomika Phi (PHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Phi (PHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPHI!

Jak nakupovat PHI

Chtěli byste si přidat Phi (PHI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PHI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Phi (PHI)

Analýza historie cen PHI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PHI

Chcete vědět, kam může PHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

