Dnešní aktuální cena Phi je 0.006463 USD. Sledujte aktualizace cen PHI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHI.

Více informací o PHI

Informace o ceně PHI

Co je to PHI

Bílá kniha pro PHI

Oficiální webové stránky PHI

Tokenomika pro PHI

Předpověď cen PHI

Historie PHI

Průvodce nákupem (PHI)

Převodník PHI na fiat měnu

PHI Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Phi

Kurz Phi(PHI)

Aktuální cena 1 PHI na USD

$0.006463
$0.006463$0.006463
+0.85%1D
USD
Graf aktuální ceny Phi (PHI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 22:33:51 (UTC+8)

Informace o ceně Phi (PHI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.006121
$ 0.006121$ 0.006121
Nejnižší za 24 h
$ 0.006649
$ 0.006649$ 0.006649
Nejvyšší za 24 h

$ 0.006121
$ 0.006121$ 0.006121

$ 0.006649
$ 0.006649$ 0.006649

--
----

--
----

-0.07%

+0.85%

-1.12%

-1.12%

Cena Phi (PHI) v reálném čase je $ 0.006463. Za posledních 24 hodin se PHI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.006121 do maxima $ 0.006649, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PHI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PHI se za poslední hodinu změnila o -0.07%, za 24 hodin o +0.85% a za posledních 7 dní o -1.12%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Phi (PHI)

--
----

$ 52.82K
$ 52.82K$ 52.82K

$ 6.46M
$ 6.46M$ 6.46M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Phi je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 52.82K. Objem v oběhu PHI je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.46M.

Historie cen v USD pro Phi (PHI)

Sledujte změny cen Phi pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00005447+0.85%
30 dní$ +0.001463+29.26%
60 dní$ +0.001463+29.26%
90 dní$ +0.001463+29.26%
Změna ceny Phi dnes

Dnes zaznamenal PHI změnu o $ +0.00005447 (+0.85%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Phi za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.001463 (+29.26%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Phi za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PHI ke změně o $ +0.001463 (+29.26%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Phi za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.001463 (+29.26%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Phi (PHI)?

Podívejte se na stránku Historie cen Phi.

Co je Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Phi je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Phi investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PHIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Phi na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Phi a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Phi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Phi (PHI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Phi (PHI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Phi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Phi!

Tokenomika pro Phi (PHI)

Pochopení tokenomiky Phi (PHI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PHI hned teď!

Jak nakupovat Phi (PHI)

Snažíte se zjistit, jak koupit Phi? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Phi podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PHI na místní měny

1 Phi(PHI) na VND
170.073845
1 Phi(PHI) na AUD
A$0.00982376
1 Phi(PHI) na GBP
0.00491188
1 Phi(PHI) na EUR
0.00555818
1 Phi(PHI) na USD
$0.006463
1 Phi(PHI) na MYR
RM0.02707997
1 Phi(PHI) na TRY
0.27163989
1 Phi(PHI) na JPY
¥0.988839
1 Phi(PHI) na ARS
ARS$9.27259536
1 Phi(PHI) na RUB
0.51956057
1 Phi(PHI) na INR
0.57372051
1 Phi(PHI) na IDR
Rp107.71662358
1 Phi(PHI) na PHP
0.37931347
1 Phi(PHI) na EGP
￡E.0.30524749
1 Phi(PHI) na BRL
R$0.03470631
1 Phi(PHI) na CAD
C$0.0090482
1 Phi(PHI) na BDT
0.79055416
1 Phi(PHI) na NGN
9.33955204
1 Phi(PHI) na COP
$24.85766745
1 Phi(PHI) na ZAR
R.0.11226231
1 Phi(PHI) na UAH
0.27112285
1 Phi(PHI) na TZS
T.Sh.15.84068374
1 Phi(PHI) na VES
Bs1.428323
1 Phi(PHI) na CLP
$6.088146
1 Phi(PHI) na PKR
Rs1.8251512
1 Phi(PHI) na KZT
3.41233474
1 Phi(PHI) na THB
฿0.20823786
1 Phi(PHI) na TWD
NT$0.19899577
1 Phi(PHI) na AED
د.إ0.02371921
1 Phi(PHI) na CHF
Fr0.0051704
1 Phi(PHI) na HKD
HK$0.05021751
1 Phi(PHI) na AMD
֏2.46485894
1 Phi(PHI) na MAD
.د.م0.05965349
1 Phi(PHI) na MXN
$0.11995328
1 Phi(PHI) na SAR
ريال0.02423625
1 Phi(PHI) na ETB
Br0.99291069
1 Phi(PHI) na KES
KSh0.83269292
1 Phi(PHI) na JOD
د.أ0.004582267
1 Phi(PHI) na PLN
0.02378384
1 Phi(PHI) na RON
лв0.02850183
1 Phi(PHI) na SEK
kr0.06126924
1 Phi(PHI) na BGN
лв0.01092247
1 Phi(PHI) na HUF
Ft2.17460561
1 Phi(PHI) na CZK
0.13630467
1 Phi(PHI) na KWD
د.ك0.001971215
1 Phi(PHI) na ILS
0.02100475
1 Phi(PHI) na BOB
Bs0.04465933
1 Phi(PHI) na AZN
0.0109871
1 Phi(PHI) na TJS
SM0.05933034
1 Phi(PHI) na GEL
0.01751473
1 Phi(PHI) na AOA
Kz5.92392117
1 Phi(PHI) na BHD
.د.ب0.002423625
1 Phi(PHI) na BMD
$0.006463
1 Phi(PHI) na DKK
kr0.04181561
1 Phi(PHI) na HNL
L0.16945986
1 Phi(PHI) na MUR
0.29561762
1 Phi(PHI) na NAD
$0.11174527
1 Phi(PHI) na NOK
kr0.06540556
1 Phi(PHI) na NZD
$0.01124562
1 Phi(PHI) na PAB
B/.0.006463
1 Phi(PHI) na PGK
K0.0271446
1 Phi(PHI) na QAR
ر.ق0.02346069
1 Phi(PHI) na RSD
дин.0.65651154
1 Phi(PHI) na UZS
soʻm76.94046388
1 Phi(PHI) na ALL
L0.53959587
1 Phi(PHI) na ANG
ƒ0.01156877
1 Phi(PHI) na AWG
ƒ0.01156877
1 Phi(PHI) na BBD
$0.012926
1 Phi(PHI) na BAM
KM0.01085784
1 Phi(PHI) na BIF
Fr18.891349
1 Phi(PHI) na BND
$0.00833727
1 Phi(PHI) na BSD
$0.006463
1 Phi(PHI) na JMD
$1.03440315
1 Phi(PHI) na KHR
25.852
1 Phi(PHI) na KMF
Fr2.753238
1 Phi(PHI) na LAK
140.49999719
1 Phi(PHI) na LKR
රු1.96203754
1 Phi(PHI) na MDL
L0.10967711
1 Phi(PHI) na MGA
Ar28.9820309
1 Phi(PHI) na MOP
P0.05176863
1 Phi(PHI) na MVR
0.0988839
1 Phi(PHI) na MWK
MK11.1816363
1 Phi(PHI) na MZN
MT0.4129857
1 Phi(PHI) na NPR
रु0.91412672
1 Phi(PHI) na PYG
45.835596
1 Phi(PHI) na RWF
Fr9.390739
1 Phi(PHI) na SBD
$0.05319049
1 Phi(PHI) na SCR
0.08828458
1 Phi(PHI) na SRD
$0.2488255
1 Phi(PHI) na SVC
$0.05655125
1 Phi(PHI) na SZL
L0.11174527
1 Phi(PHI) na TMT
m0.0226205
1 Phi(PHI) na TND
د.ت0.019027072
1 Phi(PHI) na TTD
$0.04375451
1 Phi(PHI) na UGX
Sh22.439536
1 Phi(PHI) na XAF
Fr3.651595
1 Phi(PHI) na XCD
$0.0174501
1 Phi(PHI) na XOF
Fr3.651595
1 Phi(PHI) na XPF
Fr0.659226
1 Phi(PHI) na BWP
P0.08653957
1 Phi(PHI) na BZD
$0.01299063
1 Phi(PHI) na CVE
$0.61430815
1 Phi(PHI) na DJF
Fr1.143951
1 Phi(PHI) na DOP
$0.41401978
1 Phi(PHI) na DZD
د.ج0.83999611
1 Phi(PHI) na FJD
$0.01460638
1 Phi(PHI) na GNF
Fr55.71106
1 Phi(PHI) na GTQ
Q0.04937732
1 Phi(PHI) na GYD
$1.35348146
1 Phi(PHI) na ISK
kr0.801412

Zdroj Phi

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Phi, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Phi
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Phi

Jakou hodnotu má dnes Phi (PHI)?
Aktuální cena PHI v USD je 0.006463 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PHI v USD?
Aktuální cena PHI v USD je $ 0.006463. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Phi?
Tržní kapitalizace PHI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PHI v oběhu?
Objem PHI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PHI?
PHI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PHI?
PHI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování PHI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PHI je $ 52.82K USD.
Dosáhne PHI letos vyšší ceny?
PHI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPHI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Phi (PHI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod PHI na USD

Částka

PHI
PHI
USD
USD

1 PHI = 0.006463 USD

Obchodujte PHI

PHI/USDT
$0.006463
$0.006463$0.006463
+0.70%

