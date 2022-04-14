Tokenomika pro Pell Network (PELL)

Zjistěte klíčové informace o Pell Network (PELL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Pell Network (PELL)

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Oficiální webové stránky:
https://pell.network/
Bílá kniha:
https://pell.gitbook.io/pell-network-docs
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xc65d8d96cdddb31328186efa113a460b0af9ec63

Pell Network (PELL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pell Network (PELL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.065
$ 0.065$ 0.065
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.002392
$ 0.002392$ 0.002392

Tokenomika Pell Network (PELL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pell Network (PELL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PELL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PELL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PELL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPELL!

