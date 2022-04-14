Tokenomika pro Octo Gaming (OTK)

Zjistěte klíčové informace o Octo Gaming (OTK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Oficiální webové stránky:
https://octo-gaming.com/
Bílá kniha:
https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut
Block Explorer:
https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ

Octo Gaming (OTK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Octo Gaming (OTK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.59M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 489.53M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.0081
Historické minimum:
$ 0.000660347704777999
Aktuální cena:
$ 0.0053
Tokenomika Octo Gaming (OTK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Octo Gaming (OTK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OTK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OTK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OTK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOTK!

Jak nakupovat OTK

Chtěli byste si přidat Octo Gaming (OTK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OTK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Octo Gaming (OTK)

Analýza historie cen OTK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OTK

Chcete vědět, kam může OTK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OTK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.