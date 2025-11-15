Tokenomika pro OpenPad AI (OPAD)

Zjistěte klíčové informace o OpenPad AI (OPAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:11:00 (UTC+8)
OpenPad AI (OPAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OpenPad AI (OPAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M
Historické maximum:
$ 0.18882
$ 0.18882$ 0.18882
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.001492
$ 0.001492$ 0.001492

Informace o OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

Oficiální webové stránky:
https://openpad.io/homepage
Bílá kniha:
https://docs.openpad.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9aa52de273b5855f25247c312054b086345e4027

Tokenomika OpenPad AI (OPAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OpenPad AI (OPAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OPAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OPAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OPAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOPAD!

Jak nakupovat OPAD

Chtěli byste si přidat OpenPad AI (OPAD) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OPAD, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro OpenPad AI (OPAD)

Analýza historie cen OPAD pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OPAD

Chcete vědět, kam může OPAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OPAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

