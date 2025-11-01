BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena OpenPad AI je 0.001038 USD. Sledujte aktualizace cen OPAD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OPAD.Dnešní aktuální cena OpenPad AI je 0.001038 USD. Sledujte aktualizace cen OPAD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OPAD.

Více informací o OPAD

Informace o ceně OPAD

Co je to OPAD

Bílá kniha pro OPAD

Oficiální webové stránky OPAD

Tokenomika pro OPAD

Předpověď cen OPAD

Historie OPAD

Průvodce nákupem (OPAD)

Převodník OPAD na fiat měnu

OPAD Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo OpenPad AI

Kurz OpenPad AI(OPAD)

Aktuální cena 1 OPAD na USD

$0.001038
$0.001038$0.001038
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny OpenPad AI (OPAD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:03:18 (UTC+8)

Informace o ceně OpenPad AI (OPAD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.001029
$ 0.001029$ 0.001029
Nejnižší za 24 h
$ 0.001046
$ 0.001046$ 0.001046
Nejvyšší za 24 h

$ 0.001029
$ 0.001029$ 0.001029

$ 0.001046
$ 0.001046$ 0.001046

--
----

--
----

-0.20%

0.00%

-30.20%

-30.20%

Cena OpenPad AI (OPAD) v reálném čase je $ 0.001038. Za posledních 24 hodin se OPAD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.001029 do maxima $ 0.001046, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OPAD v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OPAD se za poslední hodinu změnila o -0.20%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o -30.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OpenPad AI (OPAD)

--
----

$ 28.14K
$ 28.14K$ 28.14K

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace OpenPad AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 28.14K. Objem v oběhu OPAD je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.04M.

Historie cen v USD pro OpenPad AI (OPAD)

Sledujte změny cen OpenPad AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.003381-76.52%
60 dní$ -0.029702-96.63%
90 dní$ -0.018962-94.81%
Změna ceny OpenPad AI dnes

Dnes zaznamenal OPAD změnu o $ 0 (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny OpenPad AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.003381 (-76.52%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny OpenPad AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u OPAD ke změně o $ -0.029702 (-96.63%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny OpenPad AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.018962 (-94.81%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům OpenPad AI (OPAD)?

Podívejte se na stránku Historie cen OpenPad AI.

Co je OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich OpenPad AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu OPADa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o OpenPad AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na OpenPad AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny OpenPad AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OpenPad AI (OPAD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OpenPad AI (OPAD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OpenPad AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OpenPad AI!

Tokenomika pro OpenPad AI (OPAD)

Pochopení tokenomiky OpenPad AI (OPAD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OPAD hned teď!

Jak nakupovat OpenPad AI (OPAD)

Snažíte se zjistit, jak koupit OpenPad AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit OpenPad AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

OPAD na místní měny

1 OpenPad AI(OPAD) na VND
27.31497
1 OpenPad AI(OPAD) na AUD
A$0.00157776
1 OpenPad AI(OPAD) na GBP
0.00078888
1 OpenPad AI(OPAD) na EUR
0.00089268
1 OpenPad AI(OPAD) na USD
$0.001038
1 OpenPad AI(OPAD) na MYR
RM0.00434922
1 OpenPad AI(OPAD) na TRY
0.04362714
1 OpenPad AI(OPAD) na JPY
¥0.158814
1 OpenPad AI(OPAD) na ARS
ARS$1.49351592
1 OpenPad AI(OPAD) na RUB
0.08344482
1 OpenPad AI(OPAD) na INR
0.09221592
1 OpenPad AI(OPAD) na IDR
Rp17.29999308
1 OpenPad AI(OPAD) na PHP
0.06092022
1 OpenPad AI(OPAD) na EGP
￡E.0.0488379
1 OpenPad AI(OPAD) na BRL
R$0.00557406
1 OpenPad AI(OPAD) na CAD
C$0.0014532
1 OpenPad AI(OPAD) na BDT
0.12696816
1 OpenPad AI(OPAD) na NGN
1.50216246
1 OpenPad AI(OPAD) na COP
$3.9923037
1 OpenPad AI(OPAD) na ZAR
R.0.0180093
1 OpenPad AI(OPAD) na UAH
0.0435441
1 OpenPad AI(OPAD) na TZS
T.Sh.2.5566459
1 OpenPad AI(OPAD) na VES
Bs0.229398
1 OpenPad AI(OPAD) na CLP
$0.977796
1 OpenPad AI(OPAD) na PKR
Rs0.29156382
1 OpenPad AI(OPAD) na KZT
0.55007772
1 OpenPad AI(OPAD) na THB
฿0.03344436
1 OpenPad AI(OPAD) na TWD
NT$0.03196002
1 OpenPad AI(OPAD) na AED
د.إ0.00380946
1 OpenPad AI(OPAD) na CHF
Fr0.0008304
1 OpenPad AI(OPAD) na HKD
HK$0.00806526
1 OpenPad AI(OPAD) na AMD
֏0.3972426
1 OpenPad AI(OPAD) na MAD
.د.م0.0096015
1 OpenPad AI(OPAD) na MXN
$0.01926528
1 OpenPad AI(OPAD) na SAR
ريال0.0038925
1 OpenPad AI(OPAD) na ETB
Br0.16008036
1 OpenPad AI(OPAD) na KES
KSh0.13409922
1 OpenPad AI(OPAD) na JOD
د.أ0.000735942
1 OpenPad AI(OPAD) na PLN
0.00381984
1 OpenPad AI(OPAD) na RON
лв0.00457758
1 OpenPad AI(OPAD) na SEK
kr0.00984024
1 OpenPad AI(OPAD) na BGN
лв0.00175422
1 OpenPad AI(OPAD) na HUF
Ft0.34925586
1 OpenPad AI(OPAD) na CZK
0.02189142
1 OpenPad AI(OPAD) na KWD
د.ك0.000317628
1 OpenPad AI(OPAD) na ILS
0.0033735
1 OpenPad AI(OPAD) na BOB
Bs0.00717258
1 OpenPad AI(OPAD) na AZN
0.0017646
1 OpenPad AI(OPAD) na TJS
SM0.00955998
1 OpenPad AI(OPAD) na GEL
0.00281298
1 OpenPad AI(OPAD) na AOA
Kz0.95142042
1 OpenPad AI(OPAD) na BHD
.د.ب0.000390288
1 OpenPad AI(OPAD) na BMD
$0.001038
1 OpenPad AI(OPAD) na DKK
kr0.00671586
1 OpenPad AI(OPAD) na HNL
L0.02732016
1 OpenPad AI(OPAD) na MUR
0.04747812
1 OpenPad AI(OPAD) na NAD
$0.01793664
1 OpenPad AI(OPAD) na NOK
kr0.01050456
1 OpenPad AI(OPAD) na NZD
$0.00180612
1 OpenPad AI(OPAD) na PAB
B/.0.001038
1 OpenPad AI(OPAD) na PGK
K0.00436998
1 OpenPad AI(OPAD) na QAR
ر.ق0.00377832
1 OpenPad AI(OPAD) na RSD
дин.0.10544004
1 OpenPad AI(OPAD) na UZS
soʻm12.50602122
1 OpenPad AI(OPAD) na ALL
L0.08699478
1 OpenPad AI(OPAD) na ANG
ƒ0.00185802
1 OpenPad AI(OPAD) na AWG
ƒ0.00185802
1 OpenPad AI(OPAD) na BBD
$0.002076
1 OpenPad AI(OPAD) na BAM
KM0.00174384
1 OpenPad AI(OPAD) na BIF
Fr3.070404
1 OpenPad AI(OPAD) na BND
$0.0013494
1 OpenPad AI(OPAD) na BSD
$0.001038
1 OpenPad AI(OPAD) na JMD
$0.16676508
1 OpenPad AI(OPAD) na KHR
4.16867028
1 OpenPad AI(OPAD) na KMF
Fr0.442188
1 OpenPad AI(OPAD) na LAK
22.56521694
1 OpenPad AI(OPAD) na LKR
රු0.31636164
1 OpenPad AI(OPAD) na MDL
L0.0175422
1 OpenPad AI(OPAD) na MGA
Ar4.675671
1 OpenPad AI(OPAD) na MOP
P0.00831438
1 OpenPad AI(OPAD) na MVR
0.0158814
1 OpenPad AI(OPAD) na MWK
MK1.80208218
1 OpenPad AI(OPAD) na MZN
MT0.0663282
1 OpenPad AI(OPAD) na NPR
रु0.14737524
1 OpenPad AI(OPAD) na PYG
7.361496
1 OpenPad AI(OPAD) na RWF
Fr1.508214
1 OpenPad AI(OPAD) na SBD
$0.00854274
1 OpenPad AI(OPAD) na SCR
0.01417908
1 OpenPad AI(OPAD) na SRD
$0.039963
1 OpenPad AI(OPAD) na SVC
$0.0090825
1 OpenPad AI(OPAD) na SZL
L0.0180093
1 OpenPad AI(OPAD) na TMT
m0.003633
1 OpenPad AI(OPAD) na TND
د.ت0.003048606
1 OpenPad AI(OPAD) na TTD
$0.00702726
1 OpenPad AI(OPAD) na UGX
Sh3.616392
1 OpenPad AI(OPAD) na XAF
Fr0.58647
1 OpenPad AI(OPAD) na XCD
$0.0028026
1 OpenPad AI(OPAD) na XOF
Fr0.58647
1 OpenPad AI(OPAD) na XPF
Fr0.105876
1 OpenPad AI(OPAD) na BWP
P0.01395072
1 OpenPad AI(OPAD) na BZD
$0.00208638
1 OpenPad AI(OPAD) na CVE
$0.09911862
1 OpenPad AI(OPAD) na DJF
Fr0.183726
1 OpenPad AI(OPAD) na DOP
$0.06652542
1 OpenPad AI(OPAD) na DZD
د.ج0.13491924
1 OpenPad AI(OPAD) na FJD
$0.00234588
1 OpenPad AI(OPAD) na GNF
Fr9.02541
1 OpenPad AI(OPAD) na GTQ
Q0.00796146
1 OpenPad AI(OPAD) na GYD
$0.21737796
1 OpenPad AI(OPAD) na ISK
kr0.12975

Zdroj OpenPad AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s OpenPad AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka OpenPad AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OpenPad AI

Jakou hodnotu má dnes OpenPad AI (OPAD)?
Aktuální cena OPAD v USD je 0.001038 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OPAD v USD?
Aktuální cena OPAD v USD je $ 0.001038. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OpenPad AI?
Tržní kapitalizace OPAD je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OPAD v oběhu?
Objem OPAD v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OPAD?
OPAD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OPAD?
OPAD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování OPAD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OPAD je $ 28.14K USD.
Dosáhne OPAD letos vyšší ceny?
OPAD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOPAD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:03:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se OpenPad AI (OPAD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod OPAD na USD

Částka

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.001038 USD

Obchodujte OPAD

OPAD/USDT
$0.001038
$0.001038$0.001038
0.00%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,006.42
$110,006.42$110,006.42

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,856.97
$3,856.97$3,856.97

-0.10%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02559
$0.02559$0.02559

-20.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.57
$185.57$185.57

-1.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,856.97
$3,856.97$3,856.97

-0.10%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,006.42
$110,006.42$110,006.42

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.57
$185.57$185.57

-1.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5030
$2.5030$2.5030

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.98
$1,085.98$1,085.98

+0.14%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000422
$0.000422$0.000422

+111.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0047
$0.0047$0.0047

+88.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20923
$0.20923$0.20923

+50.31%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.508
$18.508$18.508

+43.87%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7286
$0.7286$0.7286

+41.55%