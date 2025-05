OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

JménoOGN

PoziceNo.579

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,62%

Objem v oběhu700 844 216

Max. objem1 409 664 846

Celkový objem1 409 664 846

Poměr v oběhu0.4971%

Datum vydání2020-01-06 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0,136 USDT

Historické maximum3.38825924,2021-04-08

Nejnižší cena0.04562278552399471,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.