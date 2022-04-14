Tokenomika pro Odos (ODOS)

Tokenomika pro Odos (ODOS)

Zjistěte klíčové informace o Odos (ODOS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Odos (ODOS)

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

Oficiální webové stránky:
https://www.odos.xyz/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xca73ed1815e5915489570014e024b7EbE65dE679

Odos (ODOS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Odos (ODOS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.82M
$ 9.82M$ 9.82M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 2.07B
$ 2.07B$ 2.07B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 47.50M
$ 47.50M$ 47.50M
Historické maximum:
$ 0.20553
$ 0.20553$ 0.20553
Historické minimum:
$ 0.002358350385359093
$ 0.002358350385359093$ 0.002358350385359093
Aktuální cena:
$ 0.00475
$ 0.00475$ 0.00475

Tokenomika Odos (ODOS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Odos (ODOS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ODOS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ODOS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ODOS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuODOS!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.