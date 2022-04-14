Tokenomika pro OBORTECH (OBORTECH)

Tokenomika pro OBORTECH (OBORTECH)

Zjistěte klíčové informace o OBORTECH (OBORTECH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o OBORTECH (OBORTECH)

OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc.

Oficiální webové stránky:
https://www.obortech.io/
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b

OBORTECH (OBORTECH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OBORTECH (OBORTECH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M
Historické maximum:
$ 0.047
$ 0.047$ 0.047
Historické minimum:
$ 0.000417428457116764
$ 0.000417428457116764$ 0.000417428457116764
Aktuální cena:
$ 0.0075
$ 0.0075$ 0.0075

Tokenomika OBORTECH (OBORTECH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OBORTECH (OBORTECH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OBORTECH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OBORTECH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OBORTECH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOBORTECH!

Jak nakupovat OBORTECH

Chtěli byste si přidat OBORTECH (OBORTECH) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OBORTECH, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro OBORTECH (OBORTECH)

Analýza historie cen OBORTECH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OBORTECH

Chcete vědět, kam může OBORTECH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OBORTECH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.