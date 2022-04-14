Tokenomika pro Nodewaves (NWS)
Informace o Nodewaves (NWS)
Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow.
Nodewaves (NWS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nodewaves (NWS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Nodewaves (NWS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Nodewaves (NWS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NWS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NWS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NWS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNWS!
Jak nakupovat NWS
Chtěli byste si přidat Nodewaves (NWS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NWS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Nodewaves (NWS)
Analýza historie cen NWS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny NWS
Chcete vědět, kam může NWS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NWS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Nodewaves (NWS)
Částka
1 NWS = 0.001149 USD