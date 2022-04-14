Tokenomika pro Nodewaves (NWS)

Tokenomika pro Nodewaves (NWS)

Zjistěte klíčové informace o Nodewaves (NWS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Nodewaves (NWS)

Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow.

Oficiální webové stránky:
https://nodewaves.com/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x13646e0e2d768d31b75d1a1e375e3e17f18567f2

Nodewaves (NWS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nodewaves (NWS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.49M
$ 11.49M
Historické maximum:
$ 0.004719
$ 0.004719
Historické minimum:
$ 0.000289416887258501
$ 0.000289416887258501
Aktuální cena:
$ 0.001149
$ 0.001149

Tokenomika Nodewaves (NWS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nodewaves (NWS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NWS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NWS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NWS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNWS!

Jak nakupovat NWS

Chtěli byste si přidat Nodewaves (NWS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NWS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Nodewaves (NWS)

Analýza historie cen NWS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NWS

Chcete vědět, kam může NWS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NWS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

