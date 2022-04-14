Tokenomika pro NuNet (NTX)

Zjistěte klíčové informace o NuNet (NTX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o NuNet (NTX)

NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.

Oficiální webové stránky:
https://nunet.io
Bílá kniha:
https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935

NuNet (NTX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NuNet (NTX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 504.08M
$ 504.08M$ 504.08M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M
Historické maximum:
$ 0.17988
$ 0.17988$ 0.17988
Historické minimum:
$ 0.008142166051300106
$ 0.008142166051300106$ 0.008142166051300106
Aktuální cena:
$ 0.014
$ 0.014$ 0.014

Tokenomika NuNet (NTX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NuNet (NTX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NTX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NTX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NTX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNTX!

Jak nakupovat NTX

Chtěli byste si přidat NuNet (NTX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NTX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro NuNet (NTX)

Analýza historie cen NTX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NTX

Chcete vědět, kam může NTX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NTX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.