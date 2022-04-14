Tokenomika pro NetVRk (NETVR)

Tokenomika pro NetVRk (NETVR)

Zjistěte klíčové informace o NetVRk (NETVR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NetVRk (NETVR)

$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.

Oficiální webové stránky:
https://netvrk.co
Bílá kniha:
https://docs.netvrk.co
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x52498F8d9791736f1D6398fE95ba3BD868114d10

NetVRk (NETVR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NetVRk (NETVR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M
Celkový objem:
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.3482
$ 0.3482$ 0.3482
Historické minimum:
$ 0.013793260300283603
$ 0.013793260300283603$ 0.013793260300283603
Aktuální cena:
$ 0.01748
$ 0.01748$ 0.01748

Tokenomika NetVRk (NETVR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NetVRk (NETVR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NETVR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NETVR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NETVR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNETVR!

Jak nakupovat NETVR

Chtěli byste si přidat NetVRk (NETVR) do svého portfolia?

Historie cen pro NetVRk (NETVR)

Analýza historie cen NETVR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NETVR

Chcete vědět, kam může NETVR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NETVR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.