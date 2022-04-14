Tokenomika pro NEAR (NEAR)
Informace o NEAR (NEAR)
NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.
NEAR (NEAR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NEAR (NEAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu NEAR (NEAR)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů NEAR. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
NEAR Protocol’s token economics are designed to support a decentralized, scalable, and sustainable ecosystem. Below is a comprehensive analysis of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with relevant tables and detailed explanations.
Issuance Mechanism
- Genesis Supply: NEAR launched with an initial supply of 1 billion NEAR tokens at its Token Generation Event (TGE) in April 2020.
- Inflation: NEAR is an inflationary token, with a fixed ~5% annual inflation rate based on the total token supply. This inflation is used to pay network validators and support protocol operations.
- Dynamic Inflation: Actual inflation can be lower than 5% due to the burning of transaction and storage fees. If network usage is high, the protocol can even become deflationary.
Issuance and Inflation Table
|Avg # of Tx/Day
|Min NEAR in Fees/Day
|NEAR Mint/Day
|Annual Inflation
|1,000
|0.1
|136,986
|5.000%
|10,000
|1
|136,985
|5.000%
|100,000
|10
|136,976
|5.000%
|1,000,000
|100
|136,886
|4.996%
|10,000,000
|1,000
|135,986
|4.964%
|100,000,000
|10,000
|126,986
|4.635%
|1,000,000,000
|100,000
|36,986
|1.350%
|1,500,000,000
|150,000
|-13,014
|-0.475%
|2,000,000,000
|200,000
|-63,014
|-2.300%
This table demonstrates how increased network usage (and thus more fees burned) can reduce or even reverse inflation.
Allocation Mechanism
At genesis, the 1 billion NEAR tokens were allocated as follows (as of Dec. 18, 2024):
|Allocation Category
|Amount (NEAR)
|% of Initial Supply
|Community Grants & Programs
|172,000,000
|17.20%
|Operations Grants
|114,000,000
|11.40%
|Foundation Endowment
|100,000,000
|10.00%
|Early Ecosystem
|117,000,000
|11.70%
|Community Treasury (2023)
|~5,660,000
|~0.57%
- Note: The project team controls the above allocations, but wallet addresses are not publicly disclosed. Allocation values may differ from initial allocations due to subsequent distributions and vesting.
Usage and Incentive Mechanism
- Staking & Delegation: NEAR is a Proof-of-Stake network. Validators stake NEAR to secure the network and earn rewards. Token holders can delegate their NEAR to validators.
- Transaction Fees: NEAR is used to pay for computation and storage on the network. 70% of transaction fees are burned, and 30% are rebated to smart contracts involved in the transaction.
- Medium of Exchange & Unit of Account: NEAR is used across applications for payments, access, and as a unit of account.
- Governance (Future): A proposal is under discussion to introduce vote-escrowed NEAR (veNEAR), where users lock NEAR to gain voting power and governance rewards.
Locking Mechanism
- Staking Lock: NEAR tokens staked for network validation are locked for the duration of the staking period.
- veNEAR (Proposed): Under the proposed governance framework, users can lock NEAR for veNEAR, a non-transferable token granting voting power. The lock duration ranges from a minimum of 3 months to a maximum of 48 months. Rewards for veNEAR holders are sourced from the protocol treasury and inflation.
Unlocking Time
- Staking Unlock: Staked NEAR can be unstaked according to protocol rules, typically after a set unbonding period.
- veNEAR Unlock (Proposed): Locked NEAR for veNEAR will be unlocked after the chosen lock duration (3–48 months), after which the original NEAR can be withdrawn.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|~5% annual inflation, adjusted by transaction fee burns
|Allocation
|Community, operations, foundation, ecosystem, treasury
|Usage
|Staking, transaction fees, payments, governance (future)
|Incentives
|Validator rewards (90% of inflation), protocol treasury (10% of inflation), veNEAR APY
|Locking
|Staking lock, veNEAR lock (3–48 months, proposed)
|Unlocking
|Unstaking period for validators; veNEAR unlocks after lock duration
Additional Notes
- Deflationary Potential: If network usage is high, the burning of transaction fees can outpace inflation, making NEAR deflationary.
- Governance Evolution: The veNEAR proposal, if adopted, will further decentralize governance and introduce new incentive structures.
This comprehensive overview covers NEAR Protocol’s token economics, including all major mechanisms and their implications for users, validators, and the broader ecosystem.
Tokenomika NEAR (NEAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NEAR (NEAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NEAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NEAR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NEAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEAR!
