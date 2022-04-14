Tokenomika pro Nakamoto Games (NAKA)

Zjistěte klíčové informace o Nakamoto Games (NAKA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Oficiální webové stránky:
https://www.nakamoto.games/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737

Nakamoto Games (NAKA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nakamoto Games (NAKA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 43.05M
Celkový objem:
$ 180.00M
Objem v oběhu:
$ 105.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 73.26M
Historické maximum:
$ 3.44
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.407
Tokenomika Nakamoto Games (NAKA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nakamoto Games (NAKA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NAKA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NAKA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NAKA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNAKA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.