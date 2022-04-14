Tokenomika pro Nabox (NABOX)

Zjistěte klíčové informace o Nabox (NABOX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Nabox (NABOX)

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Oficiální webové stránky:
https://nabox.io
Bílá kniha:
https://nabox.gitbook.io/naboxwallet/v/english/
Block Explorer:
https://nulscan.io/

Nabox (NABOX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nabox (NABOX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 775.84K
Celkový objem:
$ 1.00T
Objem v oběhu:
$ 208.61B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.72M
Historické maximum:
$ 0.0003789
Historické minimum:
$ 0.000001572508954823
Aktuální cena:
$ 0.000003719
Tokenomika Nabox (NABOX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nabox (NABOX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NABOX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NABOX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NABOX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNABOX!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.