Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

JménoNABOX

PoziceNo.2225

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu208,614,091,935.19

Max. objem1,000,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000,000

Poměr v oběhu0.2086%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000375839325844436,2021-11-28

Nejnižší cena0.000001572508954823,2025-04-20

Veřejný blockchainBSC

