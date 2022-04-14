Tokenomika pro MUBARAK (MUBARAK)
Informace o MUBARAK (MUBARAK)
Congratulations, representing the meaning of 'celebration' or 'auspiciousness' in the Middle East.
MUBARAK (MUBARAK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MUBARAK (MUBARAK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu MUBARAK (MUBARAK)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů MUBARAK. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
Mubarak (MUBARAK) is a meme coin launched on the Binance Smart Chain (BSC) via the Four.meme launchpad in March 2025. It quickly gained attention due to high-profile purchases (notably by Binance founder Changpeng Zhao) and rapid price surges, but also experienced significant volatility and corrections. Mubarak is primarily positioned as a speculative asset within the meme coin sector, with no evidence of underlying utility or protocol-driven incentives.
Issuance Mechanism
- Launch Platform: Mubarak was launched on the Four.meme launchpad, a platform for meme coin creation on BSC.
- Initial Distribution: The token was made available for public trading on decentralized exchanges (notably PancakeSwap) and was subsequently listed on major centralized exchanges such as Bitget, Gate.io, and MEXC.
- No Evidence of Structured Issuance: There is no public documentation of a structured token sale (ICO/IDO), airdrop, or mining mechanism. The token appears to have been distributed directly to the market via liquidity pools and exchange listings.
Allocation Mechanism
- No Public Allocation Breakdown: There is no verifiable data on the allocation of tokens to the team, advisors, treasury, or community. The absence of a published tokenomics breakdown is typical for meme coins, which often prioritize rapid market entry and viral marketing over transparent allocation structures.
- Exchange and Foundation Purchases: The BNB Chain Foundation reportedly purchased Mubarak tokens as part of its $100M incentive program, indicating some institutional interest, but the size and purpose of these allocations are not detailed.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculative Trading: The primary use case for MUBARAK is speculative trading. There is no evidence of staking, governance, or utility functions.
- No Protocol Incentives: Holders do not earn fees, dividends, or additional tokens through network participation or holding.
- Exchange Listings: The token is actively traded on both decentralized and centralized exchanges, with high trading volumes and significant price volatility.
Locking Mechanism and Unlocking Time
- No Locking or Vesting: There is no information indicating the presence of token locking, vesting schedules, or structured unlock events. The token supply appears to be fully liquid and tradable from launch.
- No Scheduled Unlocks: No data is available regarding future unlocks or vesting cliffs, which is consistent with the typical structure of meme coins.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance Mechanism
|Launched on Four.meme (BSC); direct market distribution
|Allocation
|No public breakdown; BNB Chain Foundation purchased tokens
|Usage
|Speculative trading; no utility, staking, or governance
|Incentives
|None; no rewards, dividends, or protocol-driven incentives
|Locking
|None; no vesting or lock-up mechanisms disclosed
|Unlocking
|Not applicable; no scheduled unlocks
Additional Context and Implications
- Market Behavior: Mubarak’s price has been highly volatile, with rapid surges and corrections driven by social media hype and influencer activity. This volatility is typical for meme coins, which often lack fundamental value drivers.
- Transparency Risks: The absence of a published tokenomics breakdown, allocation details, and vesting schedules increases the risk profile for investors. Such opacity is common in the meme coin sector but should be approached with caution.
- No Underlying Utility: Like many meme coins, Mubarak’s value is derived almost entirely from market sentiment and speculative trading, rather than from any underlying protocol utility or economic function.
- Exchange Support: Listings on major exchanges and purchases by ecosystem foundations can provide short-term liquidity and visibility but do not substitute for robust tokenomics or long-term sustainability.
Actionable Insights
- Due Diligence: Potential investors should exercise extreme caution, as the lack of transparent tokenomics and utility increases the risk of price manipulation and rapid capital loss.
- Monitor Exchange Announcements: Any future changes to token economics, such as the introduction of staking or utility, would likely be announced by exchanges or the launchpad.
- Community Sentiment: Meme coin valuations are highly sensitive to social media trends and influencer endorsements; monitoring these channels is critical for short-term traders.
In summary: Mubarak is a highly speculative meme coin with no disclosed structured tokenomics, no utility or incentive mechanisms, and no evidence of locking or vesting. Its economics are driven by market sentiment, exchange activity, and viral marketing, rather than by protocol design or sustainable value accrual.
Tokenomika MUBARAK (MUBARAK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro MUBARAK (MUBARAK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MUBARAK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MUBARAK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MUBARAK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMUBARAK!
Historie cen pro MUBARAK (MUBARAK)
Analýza historie cen MUBARAK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny MUBARAK
Chcete vědět, kam může MUBARAK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MUBARAK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
