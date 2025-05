MUBARAK

Congratulations, representing the meaning of 'celebration' or 'auspiciousness' in the Middle East.

JménoMUBARAK

PoziceNo.554

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)5.03%

Objem v oběhu1,000,000,000

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu1%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.21580305639563213,2025-03-18

Nejnižší cena0.000272545030343676,2025-03-13

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

