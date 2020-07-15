Tokenomika pro Meter Governance (MTRG)

Tokenomika pro Meter Governance (MTRG)

Zjistěte klíčové informace o Meter Governance (MTRG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Oficiální webové stránky:
https://www.meter.io/
Bílá kniha:
https://docs.meter.io/#introduction
Block Explorer:
https://scan.meter.io/

Meter Governance (MTRG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Meter Governance (MTRG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.58M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 32.28M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 13.289
Historické minimum:
$ 0.06497699475111687
Aktuální cena:
$ 0.07982
Tokenomika Meter Governance (MTRG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Meter Governance (MTRG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MTRG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MTRG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MTRG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMTRG!

Prohlášení

