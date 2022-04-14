Tokenomika pro Partisia Blockchain (MPC)

Zjistěte klíčové informace o Partisia Blockchain (MPC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Partisia Blockchain (MPC)

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Oficiální webové stránky:
https://partisiablockchain.com/
Bílá kniha:
https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation
Block Explorer:
https://browser.partisiablockchain.com/

Partisia Blockchain (MPC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Partisia Blockchain (MPC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.12M
$ 7.12M$ 7.12M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 358.81M
$ 358.81M$ 358.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.84M
$ 19.84M$ 19.84M
Historické maximum:
$ 0.969
$ 0.969$ 0.969
Historické minimum:
$ 0.004261437024344198
$ 0.004261437024344198$ 0.004261437024344198
Aktuální cena:
$ 0.01984
$ 0.01984$ 0.01984

Tokenomika Partisia Blockchain (MPC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Partisia Blockchain (MPC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MPC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MPC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MPC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMPC!

Historie cen pro Partisia Blockchain (MPC)

Analýza historie cen MPC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MPC

Chcete vědět, kam může MPC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MPC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.