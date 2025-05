MPC

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

JménoMPC

PoziceNo.1631

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.03%

Objem v oběhu312,965,602.3191

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem553,810,781.8625

Poměr v oběhu0.3129%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.6931521212647741,2024-03-19

Nejnižší cena0.007607216813090679,2025-05-27

Veřejný blockchainMPC

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.