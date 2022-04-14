Tokenomika pro MON Protocol (MON)

Zjistěte klíčové informace o MON Protocol (MON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o MON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Oficiální webové stránky:
https://monprotocol.ai/
Bílá kniha:
https://www.monprotocol.ai/tokenomics
Block Explorer:
https://etherscan.io/

MON Protocol (MON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MON Protocol (MON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 555.39M
$ 555.39M$ 555.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.5584
$ 0.5584$ 0.5584
Historické minimum:
$ 0.015308968717196591
$ 0.015308968717196591$ 0.015308968717196591
Aktuální cena:
$ 0.0204
$ 0.0204$ 0.0204

Tokenomika MON Protocol (MON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MON Protocol (MON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMON!

Jak nakupovat MON

Chtěli byste si přidat MON Protocol (MON) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MON, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro MON Protocol (MON)

Analýza historie cen MON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MON

Chcete vědět, kam může MON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.