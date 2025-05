MON

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

JménoMON

PoziceNo.1000

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.50%

Objem v oběhu533,007,074.4306667

Max. objem0

Celkový objem999,517,431

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.9595624143978051,2024-05-27

Nejnižší cena0.021102312082677866,2025-04-17

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

