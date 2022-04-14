Tokenomika pro Helium Mobile (MOBILE)

Zjistěte klíčové informace o Helium Mobile (MOBILE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Helium Mobile (MOBILE)

Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://www.helium.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6

Helium Mobile (MOBILE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Helium Mobile (MOBILE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 36.89M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 89.28B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.0082
Historické minimum:
$ 0.000070400808645459
Aktuální cena:
$ 0.0004132
Tokenomika Helium Mobile (MOBILE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Helium Mobile (MOBILE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOBILE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOBILE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOBILE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOBILE!

Jak nakupovat MOBILE

Chtěli byste si přidat Helium Mobile (MOBILE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MOBILE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Helium Mobile (MOBILE)

Analýza historie cen MOBILE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MOBILE

Chcete vědět, kam může MOBILE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOBILE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

