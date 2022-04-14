Tokenomika pro My Lovely Planet (MLC)

Tokenomika pro My Lovely Planet (MLC)

Zjistěte klíčové informace o My Lovely Planet (MLC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://www.mylovelyplanet.org/
Bílá kniha:
https://whitepaper.mylovelyplanet.org/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111

My Lovely Planet (MLC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro My Lovely Planet (MLC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.92M
Celkový objem:
$ 230.00M
Objem v oběhu:
$ 71.70M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 60.70M
Historické maximum:
$ 0.999
Historické minimum:
$ 0.07323672467418013
Aktuální cena:
$ 0.2639
Tokenomika My Lovely Planet (MLC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro My Lovely Planet (MLC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MLC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MLC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MLC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMLC!

Jak nakupovat MLC

Chtěli byste si přidat My Lovely Planet (MLC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MLC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro My Lovely Planet (MLC)

Analýza historie cen MLC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MLC

Chcete vědět, kam může MLC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MLC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

